Proyecto de jubilación a los 60 años: a qué trabajadores contempla el retiro anticipado y cómo es el régimen

El Poder Ejecutivo avanza para presentar el proyecto de ley para configurar una nueva causal de jubilación anticipada a los 60 años para trabajadores uruguayos. El gobierno busca sumar la medida surgida de las orientaciones obtenidas a través del Diálogo Social a la Rendición de Cuentas 2025, que ya fue aprobada.

Nueva causal de retiro anticipado a partir de los 60 años

De acuerdo con una gacetilla de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el camino elegido por las autoridades fue crear una nueva causal jubilatoria que permita el retiro anticipado a los 60 años o antes de los 65. Esa causal habilita un "mecanismo general de acceso", según el gobierno, diseñado para ofrecer una mayor flexibilidad ante las distintas situaciones en las que se encuentran los trabajadores.

La ley propuesta se centra principalmente en los trabajadores de menores ingresos, aunque la posibilidad estará disponible para todos quienes alcancen los 30 años de aportes, a cambio de una pasividad más baja.

"El 30 % de las jubilaciones más bajas va a poder jubilarse a los 60 años en iguales o mejores condiciones de las que se establecían en los haberes jubilatorios previo a la ley N° 20.130", indicó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. "Una persona que se va a poder jubilar a los 60 años, con respecto al anterior régimen que teníamos antes de la ley, ahora podrá jubilarse a los 60 años y tendrá una jubilación mejor o superior", agregó.

En la medida, se tienen en cuenta las diferencias en las trayectorias laborales, el desgaste físico acumulado, las diversas posibilidades de permanecer en el mercado laboral a edades avanzadas y las desigualdades en la expectativa de vida de las personas según su nivel socioeconómico, según el gobierno.

Cobro en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

"Por tratarse de una causal destinada a quienes no pueden o no desean continuar en actividad, no habilita la compatibilidad con trabajo", añadió el Poder Ejecutivo.

El proyecto busca solidificar futuras jubilaciones

El proyecto de ley introduce modificaciones en el suplemento solidario con el objetivo de garantizar que siga contribuyendo al fortalecimiento de las jubilaciones más bajas en los próximos años. Además, reemplaza el sistema de ajustes discrecionales vigente por un mecanismo que brinde mayor certidumbre respecto a la evolución futura de los gastos del sistema previsional.

La iniciativa también amplía el acceso a las prestaciones adicionales destinadas a personas con incapacidad permanente para quienes cumplan con alguna de las condiciones necesarias para jubilarse. Asimismo, elimina los plazos establecidos actualmente para reconocer los servicios laborales anteriores al inicio de la historia laboral, en 1996.

Por último, el gobierno asegura que el Banco de Previsión Social (BPS) proyecta que los cambios planteados no presentan un peligro para la sostenibilidad económico financiara del sistema previsional uruguayo.