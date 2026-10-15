Hasta qué fecha se pueden renovar los préstamos de BPS de manera anticipada y cómo iniciar el trámite

Un grupo de jubilados y pensionistas en Uruguay tiene la posibilidad de renovar de manera anticipada los préstamos especiales ofrecidos por el Banco de Previsión Social (BPS) a lo largo de octubre. El beneficio estará disponible hasta el sábado 31 de este mes, confirmó el organismo público.

El período de renovaciones anticipadas, que inició al principio del mes corriente, está destinado para los pasivos que al menos hayan cumplido con el pago de la primera cuota del préstamo que tienen vigente.

Cómo renovar préstamos de BPS para pasivos

Para hacer la gestión, se debe realizar la cancelación del préstamo anterior para después iniciar uno nuevo. BPS informó que el saldo pendiente del préstamo inicial se suma al siguiente, teniendo en cuenta las nuevas condiciones acordadas.

Este trámite se puede realizar una vez al año, según el organismo público.

Primero, se debe acceder al servicio en línea " Gestionar mis préstamos ", que BPS ofrece a través de su página web. Los únicos usuarios que estarán habilitados al ingresar al trámite son aquellos que actualmente pueden solicitar préstamos a través de ese medio.

Las personas interesadas deberán contar con un usuario personal BPS para realizar la gestión. Además, es clave tener en cuenta que, como requisito específico, deben haber pasado siete días desde la creación de una cuenta o del reseteo de la contraseña. Para solicitar un usuario personal de BPS, ingresar a través de este enlace.

Beneficio económico de BPS. Foto: Archivo El País.

La iniciativa de BPS es parte de varias medidas implementadas por el gobierno para mejorar las condiciones de financiamiento y de acceso a un crédito. La medida también intenta contribuir a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionistas que, por diversas razones, necesiten contar con un préstamo.

Este beneficio es parte de las varias prestaciones que BPS destina a jubilados y pensionistas. Para observar la lista entera de prestaciones que el BPS ofrece a la población, hacer clic en este enlace.