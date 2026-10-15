Cuándo son las elecciones del BPS: cuándo se publica el plan circuital, habilitados y multas previstas

Las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS) serán el domingo 22 de noviembre de 2026, según lo establecido por la Corte Electoral.

El acto, de carácter obligatorio, estará centrado en la selección de representantes sociales para: trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes. Aquellos usuarios que no voten tendrán una multa económica ya establecida por el organismo.

Quiénes están obligados a votar y el plan circuital de las elecciones del BPS

La participación es obligatoria para todas aquellas personas que, al sábado 28 de febrero de 2026, cumplieran con los requisitos específicos en cada orden. En caso de no cumplirlos para esa fecha, se verificará cuál era la situación al 31 de julio de 2025, según informa el organismo.

Por otro lado, la regulación indica que existen exoneraciones para dos grupos de votantes: personas mayores de 75 años de edad y titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad. Estas excepciones no incluyen a los mandatarios o representantes designados para emitir el voto en nombre de empresas contribuyentes.

Fachada del edificio sede del Banco de Prevision Social. Foto: Estefanía Leal

En lo que respecta al plan circuital, la planificación realizada por parte de la Corte Electoral aún no se encuentra disponible, y, según indicaron desde la Corte Electoral a El País, el plan circuital estaría disponible desde la semana próxima, aunque sin especificar día.

Ariel Ferrari, director del BPS, informó que cerca de 2,2 millones de personas estarán habilitadas para votar. Entre ellas, se aclara que más de 63.000 extranjeros sin credencial podrán votar con su cédula de identidad.

Cuáles son las multas para las elecciones del BPS

Las personas que se encuentren habilitadas y no concurran a emitir su voto en las elecciones obligatorias, sin estar exoneradas, deberán pagar una multa económica prevista para cada uno de los órdenes del organismo.

Por un lado, los trabajadores activos deberán abonar el monto equivalente a la multa aplicada a quienes no votaron en las últimas elecciones nacionales. Esta misma sanción aplica para jubilados y pensionistas, establecida en 1 Unidad Reajustable (UR) para cada caso, es decir cerca de $ 1.940 a valores de agosto de 2026. En el caso de los trabajadores dependientes, el empleador responderá de forma solidaria al pago.

Urna durante las elecciones Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Archivo El País.

Por otro lado, en el caso de las empresas contribuyentes las multas ascienden a 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de empleados dependientes. A su vez, el organismo aclara que la sanción recae sobre la empresa si no designó mandatario, o si el representante registrado no acude a votar.

Según lo establecido por la Corte Electoral, la justificación por no votar se tramitará únicamente en casos de: enfermedad, invalidez o imposibilidad física, razones de fuerza mayor, encontrarse fuera del país durante el día de la elección o encontrarse domiciliado en un departamento distinto a aquel donde corresponde votar. Este último motivo no aplica en el caso de los mandatarios de empresas.

Aquellas personas que no integren el padrón electoral no están habilitadas para votar, por lo tanto, no quedan sujetas a ningún tipo de multa o sanción.