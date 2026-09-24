¿Cómo se tramita el subsidio por enfermedad en el BPS y quiénes pueden solicitarlo?

El subsidio por enfermedad que otorga el Banco de Previsión Social (BPS) es una prestación económica destinada a cubrir a los trabajadores activos que se encuentran imposibilitados de cumplir sus tareas habituales debido a razones médicas o accidentes laborales.

El beneficio alcanza al 70 % de los ingresos gravados que percibe el trabajador, excluido el aguinaldo, con un tope mensual de $67.754 a valores de enero de 2026.

A este monto, se le suma la cuota parte de aguinaldo correspondiente, calculada sobre el promedio de lo percibido en los 180 días anteriores a la certificación.

La solicitud del subsidio por enfermedad no requiere de trámites presenciales directos ni gestiones complejas ante las oficinas públicas. Sin embargo, el BPS exige el cumplimiento de ciertos requisitos de cotización previa según la categoría laboral, además del registro correcto por parte de los centros de salud y de los empleadores.

Pasos para tramitar la prestación médica ante el BPS

El trámite de certificación médica se gestiona de forma automática a través del Sistema Nacional de Certificación Laboral. Para completar el procedimiento, se deben seguir las siguientes etapas:

Atención médica e ingreso al sistema: El trabajador debe acudir a su prestador de salud. El profesional médico o la institución ingresa la certificación por sistema dentro de las 48 horas posteriores a la consulta, generando de manera directa la solicitud del beneficio ante el organismo. Aviso a la empresa: Es obligación exclusiva del trabajador informar a su empleador que se encuentra certificado por enfermedad. Carga de datos por parte de la empresa: La empresa empleadora debe ingresar al servicio en línea del BPS para registrar el último día trabajado, el cual resulta indispensable para habilitar la liquidación de la prestación económica. Seguimiento del trámite: El trabajador puede consultar el estado de sus certificaciones ingresando con su Usuario Personal BPS a la herramienta en línea "Consultar certificaciones médicas".

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social, BPS. Foto: Estefania Leal/Archivo El País

Quiénes pueden acceder al beneficio y qué requisitos deben cumplir

La cobertura abarca a trabajadores dependientes de la actividad privada, socios de cooperativas, docentes del Instituto Elbio Fernández, personal de embajadas, asistentes personales, representantes o directores remunerados de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y jubilados en actividad. También comprende a titulares de empresas unipersonales y monotributistas que cuenten con hasta cinco dependientes (o tres en época de zafra) y se encuentren al día con sus aportes.

Los trabajadores del programa Uruguay Impulsa generan derecho desde el primer día trabajado, mientras que las embarazadas acceden al cobro independientemente de sus días cotizados.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Canva.

En cuanto a la cotización mínima requerida, los trabajadores mensuales deben registrar al menos tres meses de actividad efectiva en el año inmediato anterior a la enfermedad, ya sea en forma consecutiva o interrumpida.

Para los jornaleros o destajistas, se exige haber completado un mínimo de 75 jornales efectivos dentro del mismo período. Por su parte, en casos de pluriempleo, la persona debe ser certificada de forma simultánea en todas las dependencias laborales. Si el trabajador cae enfermo durante su licencia anual reglamentaria, debe suspender las vacaciones para ampararse en la prestación médica.

Plazos de cobro y cobertura por accidentes laborales

Según lo comunicado por el organismo, el dinero se abona a partir del cuarto día de certificación médica. Únicamente en los casos de internación el beneficio se paga desde el primer día. En situaciones de accidente de trabajo, el Banco de Seguros del Estado (BSE) cubre el 66,67% del jornal habitual y el BPS aporta el 3,33% restante para alcanzar el total del 70 %.

Si el BSE rechaza la cobertura del accidente, el trabajador debe concurrir a la oficina de Control y Seguimiento del organismo, ubicada en avenida 8 de Octubre 2935 en Montevideo, o a las sucursales del interior para ingresar la certificación.

Edificio sede del Banco de Seguros del Estado (BSE). Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

El BPS cubre al trabajador por motivo de enfermedad hasta por un año, con la posibilidad de extender una prórroga por un año más en certificaciones consecutivas, o hasta dos años alternados dentro de un período de cuatro años por la misma dolencia.

En los casos en que la institución declare formalmente la imposibilidad definitiva del trabajador para desempeñar sus tareas, la prestación se otorga con carácter de prejubilatorio por un plazo de 180 días.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.