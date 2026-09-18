¿Cuándo son las elecciones del BPS 2026? Qué se vota, multas previstas y exoneraciones

Las elecciones obligatorias de directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS) se realizarán el próximo domingo 22 de noviembre de 2026, fecha fijada por la Corte Electoral.

La instancia será con el fin de definir a los tres representantes que integrarán el directorio del organismo estatal por los órdenes de los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas, y las empresas contribuyentes.

Quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia deberán abonar multas económicas. En el caso de las personas físicas, la multa asciende a una unidad reajustable (UR), equivalente a $ 1.923 pesos uruguayos a la fecha.

Para las empresas contribuyentes, las penalizaciones varían entre 6, 12 y 20 Unidades Reajustables según la cantidad de trabajadores dependientes, aplicándose si la firma no designó un mandatario o si este no se presentó al acto electoral.

Fachada del edificio sede del Banco de Prevision Social. Foto: Estefanía Leal

Qué causales permiten justificar la ausencia y quiénes están exentos

Las sanciones por no sufragar no se aplicarán a todas las personas. La normativa establece que están exoneradas de la obligación de votar las personas mayores de 75 años de edad y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad.

Sin embargo, estas excepciones no benefician a los mandatarios o apoderados designados para representar a las empresas en la elección.

Para el resto de los habilitados que no concurran a las urnas, la Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:

Enfermedad, invalidez o imposibilidad física comprobada.

Razones de fuerza mayor.

Encontrarse fuera del país el día del acto electoral.

Estar domiciliado en un departamento distinto a aquel donde corresponde votar, un motivo que no resulta válido para los mandatarios empresariales.

Cartel de BPS en la fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El País.

Para conocer la habilitación de cada ciudadano, la Corte Electoral dispone en sus páginas oficiales del padrón preliminar, en el cual se puede consultar por credencial cívica, cédula de identidad o nombre.

Las autoridades confirmaron que el padrón definitivo se publicará el martes 22 de setiembre de 2026, fecha en la que también quedará disponible el plan circuital en el sitio web del organismo para verificar el local de votación correspondiente a cada elector