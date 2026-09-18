BPS anunció que otorgará una prórroga en el pago de aportes para un grupo de contribuyentes: a quiénes incluye

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, otorgará una extensión en los vencimientos para pagos de aportes de empresas rurales con explotación agropecuaria, total o parcial, en varios departamentos del país.

Según el organismo, la medida alcanza a los padrones ubicados en el departamento de Salto, Artigas, Cerro Largo, Paysandú y Treinta y Tres.

El beneficio para los productores rurales fue promulgado a través del decreto 214/026, y establece que los pagos de las obligaciones tributarias de las empresas comprendidas pueden realizarse hasta el 30 de noviembre de 2026, evitando multas y recargos.

La medida adoptada por el Poder Ejecutivo y anunciada por BPS a través de un comunicado busca atender la situación causada por la emergencia granjera que rige en gran parte del país. Las obligaciones tributarias prorrogadas corresponden al segundo cuatrimestre de 2026 para los contribuyentes rurales mencionados.

Novillo en campo en Salto.

No obstante, la entidad estatal aclara que la extensión otorgada no implica una modificación del plazo para la presentación de nóminas rurales establecido en el calendario de vencimientos 2026. A su vez, tampoco cambia las fechas de pago de las cuotas de convenios exigible en el segundo cuatrimestre rural.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden llamar al número telefónico 0800 2001 y adquirir asistencia al contribuyente.