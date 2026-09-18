BPS redujo las tasas de sus préstamos sociales para jubilados y en noviembre ofrecerá créditos especiales

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó que realizó una reducción en las tasas de interés para préstamos sociales destinados a jubilados y pensionistas. La presidenta de BPS, Jimena Pardo, anunció esta medida y al mismo tiempo recordó que a partir de noviembre habilitará tasas diferenciales para pasivos de menores ingresos.

La jerarca afirmó en una entrevista con el medio FM Gente que desde el 1º de agosto se realizó una rebaja generalizada de tasas de los préstamos que bajaron en el entorno de un 10 % el costo del préstamo, dependiendo del plazo.

A principios del mes pasado, Pardo había señalado en rueda de prensa que la medida pertenece a un "rediseño de política de préstamos sociales" con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al crédito y otorgar respuestas más adecuadas a las necesidades de las personas.

Los préstamos sociales para jubilados y pensionistas se redujeron 2,25 puntos porcentuales para los préstamos de 6 y 12 cuotas, y 2,75 puntos porcentuales para los de 18 y 24 cuotas, confirmó la entidad pública.

Además, BPS redujo la tasa de los préstamos destinados a tratamientos dentales, audífonos, lentes y prótesis, del 19,5 % al 12 %.

En la entrevista previamente citada, Pardo señaló que esa medida bajó el costo del préstamo "en el entorno de un 35,37 %, dependiendo del número de cuotas" y que eso "también empezó a operar a partir del 1º de agosto, y es un beneficio para los jubilados”.

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Tasas diferenciales en préstamos de BPS a partir de noviembre

A su vez, BPS confirmó que, a partir del 1º de noviembre y durante 90 días, entrarán en vigor tasas diferenciales para nuevos préstamos para beneficiarios con pasividades mínimas. La tasa será cinco puntos porcentuales inferior a la actual:

6 cuotas: la tasa pasará de 21,25 % a 16,25 %

12 cuotas: la tasa pasará de 24,25 % a 19,25 %

18 cuotas: la tasa pasará de 25,25 % a 20,25 %

24 cuotas: la tasa pasará de 25,25 % a 20,25 %

Consolidación y refinanciación de deudas de BPS

Otro beneficio que implementará BPS es que, a partir de octubre, podrá habilitar, una vez por año, a las personas a unificar sus deudas por préstamos vigentes y renovarlas en hasta 24 cuotas.

Además, a partir de noviembre, los beneficiarios podrán refinanciar las deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026, con una exoneración total de los intereses, moras y recargos acumulados sobre la deuda original. El saldo se podrá refinanciar en hasta 35 cuotas, con una tasa de interés a la mitad de la vigente.