La devolución de Fonasa llegará el lunes 21 de setiembre de 2026 para este grupo de personas: cómo cobrar
El pago por la devolución de Fonasa 2026 se emitirá para trabajadores, jubilados y pensionistas que tengan un excedente en sus aportes al Fondo Nacional de Salud correspondientes al ejercicio 2025.
El próximo lunes 21 de setiembre de 2026 se comenzarán a realizar los pagos de la devolución de Fonasa a todas las personas que les corresponde recibir un reembolso por sus aportes al Fondo Nacional de Salud.
El Banco de Previsión Social (BPS) determina si un contribuyente tiene algo para cobrar y el monto que puede recibir en función de sus aportes realizados en el año 2025. En total, hay unas 152.000 personas comprendidas en Uruguay.
Las personas que cuentan con un usuario personal BPS podrán acceder al monto y cálculo de su devolución a través del servicio "Consultar detalle de devolución Fonasa". Previo a eso, esos mismos contribuyentes deberían haber recibido un correo electrónico con un recibo, en caso de ser una de las personas a quienes les corresponde una devolución del excedente de aportes al Fonasa. Todas las personas pueden hacer su consulta por la devolución Fonasa a través de este enlace.
Quiénes pueden cobrar una devolución Fonasa el 21 de setiembre
De acuerdo a la información confirmada por BPS, las personas que pueden percibir un cobro por excedente de sus aportes de Fonasa son las siguientes:
- Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales.
- Jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.
BPS aclaró que esto es una referencia indicativa, y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.
En el caso de que el beneficiario haya fallecido, la liquidación puede ser solicitada por sus herederos a través de haberes sucesorios.
Métodos de cobro para recibir la devolución Fonasa
El pago se hará efectivo desde el 21 de setiembre para las personas que hayan optado por una de estas modalidades de pago:
- A través de cuenta bancaria
- Instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue)
- Presentándose con su cédula de identidad en empresas contratistas (Abitab, Redpagos, Anda o supermercados El Dorado)
- También se puede realizar el cobro en la tesorería de BPS, en Montevideo (Colonia 1851, planta baja).
Las otras vías de consulta por la devolución Fonasa son llamando al número 0800 2016 (línea gratuita) o a través de WhatsApp Fonasa: 092 366 272.
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