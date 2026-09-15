BPS otorga una partida económica con monto actualizado a 2026 para quienes necesitan una terapia especial

El Banco de Previsión Social (BPS) brinda distintas prestaciones para la población en Uruguay acorde a las necesidades de cada persona o unidad familiar. Entre los beneficios que otorga, se encuentra una partida económica destinada a aquellos que recurran a la terapia con equinos.

Se trata de una partida económica emitida a personas con discapacidad desde que cumplen dos años de edad. Pueden acceder a este apoyo específicamente quienes requieran asistir a centros de equinoterapia y tengan un vínculo de algún tipo con BPS.

Cuánto se puede cobrar con esta prestación de BPS en 2026

El monto a cobrar en 2026 por esta prestación es de $ 2.635, indica BPS. Se trata de un pago mensual que se realiza al proveedor correspondiente. Además, los beneficiarios que reciban este apoyo económico podrán renovarlo a los dos años de ser otorgado.

La solicitud de tratamiento se debe gestionar directamente en el centro de equinoterapia que elija el beneficiario, quien se encargará de la tramitación ante BPS. El comienzo del tratamiento está sujeto a la disponibilidad de cupos de cada centro, agrega BPS. Se puede ver más información haciendo clic aquí.

Persona contando billetes de 1.000 pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Beneficios de la equinoterapia para las personas

El tratamiento con caballos puede ser aplicado como terapia complementaria o alternativa en niños y adultos. Sus beneficios abarcan desde aspectos físicos y cognitivos hasta emocionales y sociales. El trabajo se desarrolla a través de tres principios terapéuticos: los impulsos rítmicos que el animal transmite al jinete, que varían entre 90 y 110 por minuto; el patrón de marcha, que posibilita la relajación y la reconexión de terminales nerviosas; y el calor corporal que desprende del animal, que es siempre superior al del cuerpo humano, y por lo general ronda los 38 grados.

Las sesiones de equinoterapia pueden durar hasta una hora. En ellas se hacen una serie de ejercicios, de acuerdo a la necesidad de cada persona. “Hay ejercicios que se practican y con ellos se van logrando la rehabilitación ya sea del tronco, de las piernas, de la cabeza o del cuello. Se trabaja mucho la relajación del brazo y de las piernas, la lateralidad, el equilibrio. Para las personas que no pueden andar, ir a caballo es como si estuvieran caminando. Y todos estos patrones se van grabando a nivel cerebral y provocan un montón de respuestas que benefician mucho al paciente”, introduce la psicóloga y equinoterapeuta Verónica Pereira (47).

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Por otro lado, la experta destaca que los beneficios emocionales y psíquicos de lo que implica vencer el miedo al animal, conectarse con él y conquistar la confianza para montarlo, son fundamentales. “Implica fortalecer la autoestima porque impacta en la seguridad. Lograr ir al paso, después al trote y al galope, pide mantener el equilibrio y esto, unido al placer de hacer una actividad, genera un montón de beneficios a nivel hormonal”, añade.