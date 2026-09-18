Cédula digital en el celular: los detalles del plan del gobierno que comenzaría a fin de año

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y la Dirección Nacional de Identificación Civil trabajan en un plan piloto con el objetivo de habilitar la cédula de identidad digital a través de billeteras electrónicas en los celulares hacia fin de año.

El objetivo central de la iniciativa busca sostener el avance en la digitalización de los documentos oficiales del Estado en Uruguay.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la alternativa digital no sustituirá a los documentos físicos, que mantendrán su vigencia original, sino que funcionará estrictamente como una herramienta complementaria.

Cédula de identidad en Uruguay. Foto: Ministerio del Interior.

Cómo funcionará la cédula digital mediante aplicaciones celulares

La implementación se realizará mediante una aplicación que los usuarios podrán descargar sin costo directamente en cualquier teléfono celular. Al concretarse, el nuevo formato dará el derecho a conectarse a nivel digital de una forma segura, según indicó la directora de Agesic, Virginia Pardo.

Por su parte, la directora ejecutiva del organismo, Cristina Zubillaga, detalló que los ciudadanos podrán portar su cédula con plenos estándares de ciberseguridad.

Además, está previsto que en una etapa posterior el sistema permita la interoperabilidad con fronteras de otros países y sume otras credenciales de uso frecuente para la población, como la libreta de conducir o el carné de salud.

Parte trasera de la cédula de identidad en Uruguay. Foto: Ministerio del Interior.

Cómo se involucra en la Estrategia de Transformación Digital

Las autoridades explicaron que este plan piloto forma parte de la nueva Estrategia de Transformación Digital, que busca centralizar los datos y trámites estatales en una plataforma única alojada en el centro de datos de la Antel.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que la iniciativa pretende modernizar la relación entre la ciudadanía y el Estado para que la información pública se gestione de forma más eficiente y transparente.

La estrategia se articula en cinco grandes ejes: ciudadanía, infraestructura pública, ciberseguridad, proyectos estratégicos con ministerios e inteligencia artificial. Sobre este último punto, Sánchez remarcó la necesidad de incorporar esta tecnología en las políticas públicas bajo una gobernanza clara y un desarrollo soberano frente a los desafíos del siglo XXI.