Prestación de BPS para personas mayores procura promover su inclusión digital: beneficios y destinatarios

El Banco de Previsión Social (BPS) brinda a sus beneficiarios distintas prestaciones y programas destinados a acompañar sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Entre estas iniciativas se encuentra el Programa Ibirapitá, creado para promover la inclusión digital de las personas mayores en Uruguay y facilitar su acceso a la tecnología.

Uno de los principales beneficios que ofrece el programa es la entrega de un celular sin costo a las personas que cumplen con los requisitos establecidos. Pero la propuesta no se limita al acceso a un dispositivo: Ibirapitá también busca brindar herramientas y espacios que permitan a las personas mayores incorporar la tecnología a su vida cotidiana.

En este sentido, los beneficiarios pueden integrarse a la Comunidad Ibirapitá, donde tienen acceso a talleres presenciales sobre el uso de dispositivos móviles, espacios de consulta, la aplicación Ibirapitá y otras propuestas de participación. El programa apunta así a favorecer un envejecimiento activo y conectado, promoviendo no solo la inclusión digital, sino también el vínculo y la participación en la comunidad.

Beneficios disponibles a través del Plan Ibirapitá

Además del acceso a un dispositivo móvil gratis (para algunos beneficiarios) y el Plan Móvil Ibirapitá de Antel, la inclusión dentro de la Comunidad Ibirapitá también otorga acceso a contenidos pensados para las personas mayores, así como a los espacios de aprendizaje y de participación, tanto presenciales como virtuales.

Plan Móvil Ibirapitá incluye:



10 GB de navegación

10 GB para Vera TV

50 minutos para realizar llamadas a destinos fijos y móviles de Antel

50 SMS para destinos Antel

Recarga Ibirapitá por $ 200 IVA incluido, que contiene 15 GB para usar por 30 días, tres destinos gratis (móviles o fijos de Antel), cinco números amigos

WhatsApp gratis

Persona mayor usando un celular. Foto: El País/Freepik.

Requisitos para acceder a los beneficios del Programa Ibirapitá

Estos son los requisitos para que las personas puedan recibir un teléfono celular sin costo y acceso al Plan Móvil Ibirapitá otorgado por Antel:



Personas que perciban jubilación , pensión vejez , pensión sobrevivencia o subsidio asistencia a la vejez

, , o Mayores de 65 años

Residentes en Uruguay

No pueden estar en actividad

Su ingreso mensual no puede superar los $ 34.320

Por su parte, las personas que cumplan estos mismos requisitos pero que tengan un ingreso mensual que no supere los $ 54.912, únicamente tienen acceso al Plan móvil Ibirapitá.

Cómo solicitar los beneficios de Ibirapitá

La gestión se puede realizar en los locales de Antel de todo el país, con previa agenda. Se puede acceder a la reserva web a través de este enlace.

Una vez dentro del sistema, se puede descargar la aplicación Ibirapitá (en Google Play o Apple Store), donde cada usuario podrá integrarse a la comunidad y conocer todas las actividades dirigidas a las personas mayores, así como entretenerse e interactuar con otros.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefania Leal/Archivo El País

Para más información, se puede llamar al número telefónico 0800 1764, de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas. Por otro lado, se puede enviar un mensaje por WhatsApp al 098 001 997.

También se puede visitar la página de preguntas frecuentes que ofrece BPS, haciendo clic acá.