Sindicato del BPS cuestiona al gobierno por retiro a los 60: mejoras "dejarán por fuera" a varios trabajadores

La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), que nuclea a trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS), manifestó este jueves su rechazo al diseño del proyecto de ley anunciado por el Poder Ejecutivo para crear una causal jubilatoria anticipada a los 60 años.

“La posibilidad de jubilarse antes no garantiza, por sí sola, el derecho a una jubilación digna y suficiente”, sostuvieron en referencia a lo anunciado el lunes por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez .

El texto, dijo el jerarca en conferencia, prevé “la libertad a todos los trabajadores” con 30 años de aportes a la seguridad social, de jubilarse antes de los 65 años previstos en la Ley 20.130 aprobada durante el gobierno anterior, si así lo desean.

“Graves perjuicios” y “serias dudas”

La discordancia principal de ATSS radica en la cifra que dio Sánchez, sobre que "el 30% de las jubilaciones más bajas” lograrían mediante esa causal “jubilarse a los 60 años en iguales o mejores condiciones de las que se establecían en los haberes jubilatorios previo a la ley 20.130".

Según expresaron en un comunicado, esa mejora únicamente destinada a las jubilaciones más bajas y -para quienes computen 30 años de actividad- “dejará por fuera a una parte importante de las y los trabajadores de menores ingresos, cuyas trayectorias laborales suelen estar marcadas por la informalidad, la inestabilidad y los períodos sin aportes”.

Así, ATSS observó “graves perjuicios” que “harán que las personas no opten o no puedan acceder a esta causal". Por ejemplo, criticaron que la tasa de reemplazo para la causal de retiro a los 60 sea del 36% del salario promedio “frente al 45% previsto en los regímenes anteriores”, algo que deja “serias dudas” sobre la suficiencia de las jubilaciones.

También advirtieron por la imposibilidad planteada en el proyecto del Ejecutivo, sobre que los que se retiren anticipadamente continúen trabajando. “Para quienes perciben ingresos insuficientes, la posibilidad de complementar su jubilación mediante el trabajo puede resultar fundamental para sostener sus necesidades básicas”.

En todo caso, opinaron, se debería apuntar a que ningún trabajador se vea "obligado" a trabajar luego de jubilarse por percibir una prestación “insuficiente”, cosa que el proyecto del gobierno no garantizaría, de acuerdo a lo expresado. “La libertad de elegir cuándo jubilarse solo es real cuando existen condiciones económicas que permiten ejercerla sin condenar a las personas a vivir en la precariedad”, insistieron.

Cartel de BPS en la fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Prevision Social, BPS, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Críticas tanto para el FA como la oposición

Además de los “obstáculos” que presentaría el proyecto, ATSS apuntó contra quienes argumentan -como el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y otras figuras de la oposición- que la discusión sobre el retiro antes de los 65 años haya sido laudado mediante el plebiscito impulsado por el Pit-Cnt en 2024, que entre sus iniciativas, proponía volver a fijar la edad jubilatoria normal en 60 años.

El fracaso de esa consulta a la ciudadanía “no puede utilizarse como argumento para clausurar el debate democrático sobre la seguridad social. Las transformaciones sociales requieren discusión, participación y revisión permanente, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales”, reivindicaron.

También apuntaron contra el actual gobierno del Frente Amplio, que en campaña electoral, afirmó ATSS, “declaró para que la población no acompañara el plebiscito” que en el Diálogo Social “solucionarían los planteos” del PIT-CNT.

“El diálogo no fue amplio, ni se dio solución a la pérdida de derechos que significó la Ley 20.130, sino que se profundiza el perjuicio para las y los trabajadores. Quienes hoy ponen el tope de sueldos promedio en $ 30.964 son quienes cobran salarios de más de $ 400.000 por mes”, cuestionaron.