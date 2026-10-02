"Una buena noticia": Sánchez celebró el fin del conflicto portuario tras preacuerdo entre TCP y el sindicato

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, manifestó este viernes su conformidad con el preacuerdo que se alcanzó entre el sindicato portuario y Terminal Cuencia del Plata que encaminó el fin del conflicto en el Puerto de Montevideo.

"Acá hubo un equipo de gobierno que trabajó mucho, donde estuvo involucrado el ministro de Trabajo (Juan Castillo), la ministra de Transporte (Lucía Etcheverry), y desde Presidencia participamos en ese equipo", destacó Sánchez en una rueda de prensa.

Para el jerarca gubernamental, el fin del conflicto portuario es "una buena noticia" para el país. En ese sentido, consideró que se generaron las condiciones de mediación "para que en una empresa [de] terminal de contenedores que es una de las más importantes del puerto, haya un acuerdo que va a implicar cinco años de garantías".

Además, subrayó que hubo una "certeza" por parte del Ministerio de Trabajo, que encontró "cuáles eran los puntos críticos" para poder avanzar hacia la resolución del conflicto. "Logramos flexibilidad de la empresa y del sindicato, y como en Uruguay siempre, avanzamos y resolvemos con diálogo.

Impacto. Por la paralización decretada por el gremio, el puerto estará cerrado y no ingresarán camiones con cargas para las terminales. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Qué acordaron el sindicato portuario y TCP

El preacuerdo supone que 197 trabajadores que hoy tienen 20 jornales asegurados al mes pasarán a tener 21 a partir del 1 de enero. Los trabajadores percibirán, además, una compensación extraordinaria de algo más de $30.000 y tres sectores operativos recibirán también una paga especial por tareas que realizaron una vez vencido el anterior convenio.

Asimismo, otro punto detalla que la evaluación a los trabajadores "se realizará en el mes de octubre de cada año a todo el personal".

De acuerdo al documento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) al que accedió El País, la aceptación de esta propuesta "supone la conformidad definitiva de ambas partes con el conjunto de los términos así integrados".

El arreglo incluye cláusulas de paz y de prevención de conflictos que deberían llevar a que los próximos cinco años sean de estabilidad laboral en TCP.

Castillo señaló a la prensa que mientras se reclamaba al gobierno una pronta solución al conflicto su ministerio redobló los esfuerzos para acercar a las partes y que no tenía “ningún problema” en comparecer a una interpelación.