Delgado criticó al gobierno por el proyecto para habilitar el retiro a los 60 años y Caggiani salió al cruce

El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, criticó este lunes el anuncio del gobierno sobre el envío al Parlamento de un proyecto de ley para crear una causal jubilatoria adelantada a los 60 años. El senador frenteamplista Daniel Caggiani salió al cruce por los dichos.

Según explicó más temprano el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , el texto a presentar prevé “la libertad a todos los trabajadores” con 30 años de aportes a la seguridad social, de jubilarse antes de los 65 años previstos en la ley 20.130 aprobada durante el gobierno anterior, si así lo desean.

Poco después de la conferencia de prensa del jerarca, Delgado apuntó en su cuenta de X que el Poder Ejecutivo “vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas”.

Ese comentario refiere al plebiscito impulsado por el Pit-Cnt en 2024, que entre sus iniciativas, proponía volver a fijar la edad jubilatoria normal en 60 años. Fue en rechazo a la reforma previsional del gobierno de la Coalición Republicana, ley que Delgado catalogó este lunes como “responsable”.

“No se puede seguir buscando caminos alternativos para cambiar lo que la gente no acompañó. La democracia también es respetar la voluntad popular”, insistió el nacionalista.

El Gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas. En 2023 hicimos una reforma previsional responsable. En 2024 quisieron revertirla, incluyendo volver a los 60 años, y los uruguayos no acompañaron. No se puede seguir buscando caminos alternativos para cambiar lo que la gente no acompañó. La democracia también es respetar la voluntad popular. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) October 12, 2026

En respuesta, Caggiani señaló que la administración del expresidente de la República Luis Lacalle Pou “ajustó las jubilaciones y pensiones aumentando la edad de jubilación indiscriminadamente y reduciendo las jubilaciones y pensiones”.

Por eso, manifestó el legislador, el actual presidente Yamandú Orsi “se comprometió” en la campaña electoral a convocar el Diálogo Social desarrollado entre el 2025 y este año, que incluyó entre sus recomendaciones la posibilidad de retirarse a los 60 años. “De ese mismo Diálogo, que el Partido Nacional y el Partido Colorado apresuradamente se retiraron, surgió esta iniciativa” recordó.

Y añadió: “¿Como es posible que aun sin conocer el contenido y el alcance de la iniciativa ya se opongan? ¿No será mejor conocerla antes de adelantar una posición?. Gobernar es dialogar, decidir y cumplir con la ciudadanía. Ser una oposición responsable es escuchar a la gente y pensar siempre en lo mejor para el país. La ciudadanía juzgará”.

El @Frente_Amplio lo planteo cuando el anterior gobierno de Lacalle Pou ajustó las jubilaciones y pensiones aumentando la edad de jubilación indiscriminadamente y reduciendo las jubilaciones y pensiones. En campaña electoral @OrsiYamandu se comprometió a convocar un dialogo sobre cuidados para cuidar mejor a nuestra gente. De ese mismo dialogo, que el Partido Nacional y el Partido Colorado apresuradamente se retiraron, surgió esta iniciativa. Como es posible que aun sin conocer el contenido y el alcance de la iniciativa ya se opongan? No será mejor conocerla antes de adelantar una posición? Gobernar es dialogar, decidir y cumplir con la ciudadanía. Ser una oposición responsable es escuchar a la gente y pensar siempre en lo mejor para el pais. La ciudadanía juzgará. — Daniel Caggiani (@DCaggiani) October 12, 2026

El anuncio de Sánchez

El secretario de Presidencia indicó que "el 30% de las jubilaciones más bajas va a poder jubilarse a los 60 años en iguales o mejores condiciones de las que se establecían en los haberes jubilatorios previo a la ley 20.130".

El jerarca indicó que con esta ley "se prioriza a los de más bajos ingresos y se siguen generando condiciones". "Esto es una ley general, para todos los uruguayos y cada uno decidirá en el momento de jubilarse", acotó.

Para Sánchez "otro elemento es el cambio tecnológico: si te quedás sin trabajo a los 62 años y tenés que esperar a los 65 teniendo aún 30 años cumplidos. Los cambios tecnológicos generan muchas modificaciones en el mercado de trabajo".

Alejandro Sánchez en el streaming En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

"Este proyecto va a tener el debate parlamentario, esperemos que cuente con los votos necesarios para cumplir con uno de los objetivos del Diálogo Social y del presidente de la República, de su aprobación antes de fin de año", aseveró.

"Esto no genera erosiones en la sustentabilidad del sistema de seguridad social", indicó el secretario de Presidencia.