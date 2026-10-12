Emergencia climática en la mira: cómo se blinda Lavalleja ante el impacto inminente de El Niño

Uruguay se prepara para sufrir las consecuencias del fenómeno de El Niño, que según meteorólogos producirá fuertes lluvias en los próximos meses. En este contexto, el intendente de Lavalleja, el frenteamplista Daniel Ximénez, contó que en su departamento se hizo un estudio de cuáles son las zonas que habitualmente se ven más afectadas por las inclemencias para llevar adelante algunas acciones previas.

Lecciones tras la sequía y el fuego

Dijo que "en los primeros meses de gestión" su departamento sufrió dos eventos que le hicieron "activar" los mecanismos de emergencias, lo cual le permite "tener ya el equipo ensamblado". "Tuvimos una sequía que fue más importante que en el año 2023 y tuvimos un incendio de casi 200 hectáreas en el Cerro del Verdún", repasó.

A raíz de estas situaciones y del anuncio de la proximidad del fenómeno de El Niño, "lo que hicimos fue hacer un estudio histórico de Lavalleja", contó Ximénez. Allí se resumen dónde han tenido efecto las principales inundaciones y ráfagas de viento en el departamento, y el objetivo ahora es tomar acciones concretas en esas zonas previo a la llegada de las inclemencias más potentes.

Daniel Ximénez, Intendente de Lavalleja. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Mapeo histórico y obras en zonas críticas

Se hizo un relevamiento "de todos los municipios". Tiempo atrás, en algunas zonas ya hubo intervenciones que permitieron que zonas inundables ya no se inunden, explicó.

La idea es "ver cuáles son los lugares afectados para generar acciones que permitan mitigar el impacto que puede tener en ese barrio o localidad". También "mejorar la calidad de la información para que los ciudadanos de Lavalleja puedan acceder rápidamente al sistema de alerta y a qué hacer".

Unificación de datos para la caminería rural

Puso el ejemplo de la caminería rural, muchas veces anegada por las fuertes precipitaciones: "Queremos que los vecinos que viven o se desplazan por el medio rural tengan la información, que muchas veces la arman las diferentes seccionales policiales. Se va a cargar en un programa informático que va a unificar la información para que la gente tenga una vía rápida y no delegar a que la Policía transmita a la prensa y la gente se entere por la radio, la televisión o los diarios que hay áreas cortadas".

Para la comuna la idea es "ordenar y ser más eficientes en las respuestas". Esto más allá de lo que disponga el gobierno nacional, que para las intendencias, contó Ximénez, generó "un instrumento que permite acceder a una línea de crédito rápido para dar respuesta ante los eventos".