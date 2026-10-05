Lluvias, inundaciones y turismo: gobierno y privados se preparan para atenuar las consecuencias de El Niño

Autoridades nacionales y departamentales tienen en la mira hace meses al fenómeno climático El Niño, que ya entrado el mes de octubre se encuentra en su fase de mayor intensidad y traerá, según lo previsto, un incremento significativo de las precipitaciones en Uruguay.

Ya hay departamentos perjudicados por inundaciones. Según datos del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), los que tienen mayor número de personas afectadas son Rivera, Tacuarembó, Artigas, Paysandú y Soriano; actualmente hay más de 250 personas desplazadas y más de 150 viviendas afectadas.

En esa línea, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé de acá a noviembre, de acuerdo al último informe de tendencias climáticas, que las mayores lluvias se darán en la región noreste del país, incluidas algunas zonas de Rocha, Lavalleja y Durazno.

Parte del plan de contingencia será atender las consecuencias para la temporada de verano. Pablo Menoni, ministro de Turismo, dijo la pasada semana en rueda de prensa que “cosas como sol y playa se van a ver afectadas”.

“Entendemos que si se propone alguna flexibilidad del sector privado, como aceptar cancelaciones de último momento, afectaría menos”, planteó, al tiempo que recordó que el ministerio, por la Ley de Presupuesto, ahora tiene la potestad de declarar la emergencia turística.

“Lo que hicimos fue establecer los criterios dependiendo del nivel de gravedad y los niveles de emergencia turística. Lo que falta ahora es establecer cuáles son las ayudas económicas concretas además de las que se anunciaron, porque tengamos en cuenta que el sector turístico es servido esencialmente por Mipymes y Pymes”, explicó, lo cual implica aplicar herramientas como exoneraciones impositivas.

En diálogo con El País, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Fernando Tapia, dijo que hay “bastante incertidumbre”, pues aún “cuesta un poco dimensionar cuáles pueden ser las afectaciones que pueda tener el turismo y cómo eso puede afectar a las empresas”. Asimismo, señaló que están a la espera de una “hoja de ruta” que el gobierno aún está definiendo entre sus organismos competentes.

Consultado acerca de lo planteado por Menoni con respecto a las cancelaciones a último momento, afirmó que “es una medida posible” que habrá que analizar más adelante. Si bien “es un poco pronto para definir que sea una buena medida”, Tapia expresó que están “abiertos a todas las medidas” que puedan contribuir a “cuidar la salud económica de las empresas, y también obviamente cuidar a los turistas y a los clientes”.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, dijo el mes pasado, en la comparecencia del organismo ante el Senado por la Rendición de Cuentas, que se espera un escenario “de mínima” con un desplazamiento “de un total de 25.000 ciudadanos y 5.000 personas evacuadas”.

“Existe la posibilidad de que haya precipitaciones acumuladas cada 30 días de 500 milímetros en estos tres meses. En un país en que llueve 1.200 milímetros por año, significa una concentración importante de precipitaciones, por cuanto estamos evaluando que más de 6.000 viviendas pueden verse afectadas”, describió.

A mediados de agosto, el gobierno anunció que logró créditos contingentes por un monto de U$S 750 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para hacer frente a las consecuencias del evento.

Antecedentes e impacto

Sánchez también indicó algunos antecedentes de El Niño que ha tenido Uruguay en el pasado y cómo afectaron por entonces. Uno fue entre 1997 y 1998, cuando “se produjeron lluvias extraordinarias en la cuenca alta y media del río Uruguay, con precipitaciones continuadas durante doce meses y crecientes reiteradas”.

“Otra referencia nacional que podemos mencionar ocurrió entre los años 2015 y 2016, donde hubo precipitaciones de alta intensidad, con registros diarios superiores a 100 milímetros, con picos de 253 milímetros en 24 horas. Debido a inundaciones simultáneas, la operación de asistencia fue histórica, ya que tuvimos que asistir a 23.571 personas desplazadas simultáneamente”, contó.

Esta última, según el jerarca, se trata de “la referencia más alta en términos de incidencia del efecto del fenómeno de El Niño que ha tenido el país”.

Por esos años, hubo “24.991 desplazados, 3.750 personas evacuadas, precipitaciones acumuladas en 30 días de 500 milímetros y un total de 9514 viviendas afectadas”; en suma, “implicó daños por US$ 39.000.000, con un impacto en cuanto a las pérdidas de US$ 12.500.000 aproximadamente”.