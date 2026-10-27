Transporte de carga: sindicato denunció ante Oddone cifras millonarias de evasión y presentó propuestas

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para plantearle su preocupación por la evasión fiscal, la informalidad y las condiciones laborales en el transporte de carga. En el encuentro, que duró más de dos horas, el gremio presentó un documento con propuestas para el sector y solicitó la creación de un ámbito de discusión.

El dirigente sindical Juan Dorado calificó la reunión como “muy buena” en diálogo con El País. Según explicó, el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió a interiorizarse en las denuncias presentadas por el sindicato. Además, a solicitud de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), está previsto que se realice en los próximos 40 días un estudio de impacto del convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula la duración del trabajo y los períodos de descanso en el transporte por carretera.

“Consideramos imprescindible avanzar hacia un modelo de transporte que integre tres dimensiones fundamentales: competitividad empresarial, condiciones laborales dignas y seguridad vial”, indicó el documento presentado al ministro, al que accedió El País.

Otro de los temas abordados fue la guía de carga electrónica, una herramienta que busca mejorar la trazabilidad de la actividad. Según el Sutcra, Oddone se manifestó “muy de acuerdo” con su implementación, aunque señaló que su aplicación depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), mientras que la puesta en práctica del convenio 153 corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

“Entendemos que es una muy buena herramienta que le va a brindar al Estado una cantidad de información que va a ayudar a blanquear todo lo que se esconde detrás de la informalidad, desde la subaportación salarial hasta la evasión al Banco de Previsión Social (BPS)”, sostuvo el sindicato en el documento presentado al ministro.

Las negociaciones continuarán hoy en el MTSS, en una instancia tripartita en la que también participará la ITPC, indicó Dorado.

Evasión e informalidad

El Sutcra, uno de los principales impulsores de la guía de carga electrónica, sostiene que la evasión fiscal y la informalidad son problemas estructurales del sector. Para fundamentar su planteo, el gremio presentó ante Oddone tres estudios con estimaciones diferentes sobre la evasión.

El primero corresponde a 2017 y fue presentado por la Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga (APVC) ante el Parlamento. Según el sindicato, ese informe estimó una evasión de US$ 350 millones anuales.

“APVC es socia de ITPC. La propia intergremial también denuncia más de 90% de informalidad en el sector y plantea formas alternativas de pago para subsanar sus pérdidas, trasladándolas a los trabajadores”, señaló el Sutcra en la carta.

Gabriel Oddone Foto: Ignacio Sánchez.

Un segundo análisis, elaborado por el sindicato junto al Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, estimó una evasión superior US$ 550 millones. En tanto, un estudio realizado por la consultora Exante junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a pedido del MTOP en 2021, arrojó como resultado una evasión de US$ 120 millones.

El Sutcra cuestionó el alcance de este último trabajo, al considerar que analizó solo una parte de las empresas del sector y subestimó la evasión al BPS. “De ese estudio surge que se evaden US$ 6 millones, cuando la subaportación por pagos alternativos y la consiguiente evasión es significativamente mayor”, sostuvo el sindicato.

El gremio también planteó que en el sector trabajan alrededor de 40.000 personas y que el aporte promedio al BPS es de $ 47.000 mensuales por trabajador. Según sus estimaciones, si se considera una jornada de ocho horas y 26 jornales mensuales, la remuneración debería alcanzar los $ 60.000, más los aportes patronales.

El sindicato cuestionó, además, la extensión de las jornadas laborales. “Los trabajadores tenemos promedios de jornada que superan largamente las reglamentarias. Podemos decir que en promedio serían 12 horas, pero en algunos casos pueden llegar a 12 y 16 horas”, indicó en el documento.

A juicio del gremio, el incumplimiento de las obligaciones laborales y de las normas de seguridad genera "distorsiones económicas" y coloca en desventaja a las empresas que cumplen con la normativa vigente.

Convenio 153

El convenio 153 de la OIT regula la duración del trabajo y los períodos de descanso en el transporte por carretera. La normativa fue ratificada en Uruguay en 1989 aunque nunca entró en vigencia para ser aplicada en el derecho interno. El Sutcra impulsa su aplicación para establecer mayores controles sobre los horarios de trabajo.

“El Convenio 153 de la OIT daría un marco regulatorio de la jornada laboral que hoy no existe. La norma general de trabajo que limita la cantidad de horas de labor se extralimitó en Consejos de Salarios y para revertirla se necesita acuerdo por unanimidad, lo que es virtualmente imposible hoy”, expuso el Sutcra ante el ministro de Economía y Finanzas y agregó: “La limitación de la jornada permitiría dignificar al trabajador, darle condiciones de salud y seguridad, ser más seguro en la operativa diaria y generar miles de puestos de trabajo”.

Por otra parte, el Sutcra también hizo referencia a la siniestralidad vial y los costos económicos y humanos. Según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) correspondientes al 2025, fallecieron 471 personas por accidentes de tránsito, de los cuales cerca de 100 están vinculados al transporte carretero y 15 son choferes de camiones.

Camiones de carga estacionados en la rambla portuaria de Montevideo por paro de camioneros afiliados al Sindicato Unico de Transporte de Carga y Ramas Afines, cortando el acceso norte al puerto de Montevideo en protesta a la propuesta correspondiente al Consejo de Salarios y en apoyo a la guia electronica de carga, conocida como el Gran Hermano del transporte de carga, ND 20251205, foto Natalia Rovira - Archivo El Pais Natalia Rovira/Archivo El Pais

“Entendemos que las extensas jornadas son una de las causas de la alta incidencia, al disminuir la capacidad de reacción. En los últimos años aumentó la flota de vehículos en el país; esto, sumado al estrés de extensas jornadas y a los años manejando, provoca un deterioro constante de la salud y los reflejos, haciendo que seamos muchas veces un peligro en el tránsito”, sostuvo el gremio y resaltó la necesidad de garantizar tiempos de descanso suficientes para reducir los riesgos asociados a la fatiga y el estrés de los conductores.

El Sutcra defendió la prevención de siniestros como una política de Estado y agregó que, “no solo constituye una responsabilidad social, sino que también permite reducir costos económicos asociados a accidentes, daños materiales, interrupciones logísticas, atención sanitaria y pérdidas de productividad”.

Propuestas

En la carta presentada a Oddone, el Sutcra planteó una serie de medidas para modernizar el transporte de carga y mejorar las condiciones de trabajo y seguridad. Entre ellas, propuso evaluar instrumentos de apoyo financiero e incentivos para facilitar que las empresas se adapten a nuevos estándares operativos y de seguridad.

También pidió promover infraestructura de descanso y servicios para conductores profesionales, incluidos paradores seguros en corredores estratégicos de la red vial nacional e incorporar herramientas tecnológicas para registrar y controlar los tiempos de conducción, trabajo y descanso.

El sindicato planteó, además, fortalecer la coordinación entre los organismos públicos, las empresas y las organizaciones representativas de los trabajadores, y promover mecanismos de fiscalización que garanticen el cumplimiento de las normas y condiciones de competencia.

“Uruguay cuenta con condiciones estratégicas para consolidarse como una plataforma logística regional. Sin embargo, ese posicionamiento requiere no solamente infraestructura y eficiencia operativa, sino también estándares adecuados de formalización, seguridad y responsabilidad social”, concluyó el Sutcra en el documento.