Frigorífico Tacuarembó dio marcha atrás con los 150 despidos previstos y se acerca a un acuerdo, según la Foica
La empresa también dejó sin efecto la tercerización de carga y descarga y acordó la rotación de turnos, según el presidente de la Foica, Martín Cardozo. Las partes se reunirán este miércoles en el Ministerio de Trabajo para intentar cerrar un acuerdo.
El Frigorífico Tacuarembó –propiedad de MBRF, la empresa creada tras la fusión de Marfrig con BRF– retiró los 150 despidos que tenía previsto efectuar en el marco de una reestructura, según informó a El País el presidente de la Federación Obrera de la Industria de la Carne (Foica), Martín Cardozo. Además, dejó sin efecto la tercerización de los sectores de carga y descarga y alcanzó un acuerdo por la rotación de turnos.
La empresa, la Asociación de Obreros y Empleados del Frigorífico Tacuarembó (Aoefrit) y la Foica se encuentran próximas a cerrar un acuerdo sobre la reestructura. "Estamos bastante cerca, somos optimistas", destacó Cardozo.
El dirigente sindical señaló que las partes mantendrán una reunión tripartita el miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con el objetivo de alcanzar el acuerdo.
Aunque se retiraron los retiros previstos, 1.300 trabajadores continúan amparados por el seguro de desempleo. Cardozo agregó que la empresa dejó sin efecto la tercerización de los sectores de carga y descarga y que también alcanzaron un acuerdo por la rotación de turnos.
En paralelo, el presidente de la Foica dijo que avanzan las negociaciones sobre la velocidad del sector de producción vinculado al salario. Según explicó, este aspecto refiere a la cantidad de animales que se faenan por hora.
“Tacuarembó es súper competitivo, tiene infraestructura, tiene capacidad de faena de 1.500 animales por día, está habilitada para todos los mercados, tiene todas las certificaciones internacionales. Si no es competitivo, no sé a qué le llaman competitivo”, había señalado Cardozo a El País hace algunas semanas cuando los trabajadores solicitaron retirar los despidos.
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