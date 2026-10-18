Autos eléctricos: el 47% de los usuarios reporta fallas o esperas en los cargadores públicos de UTE

El 47% de los usuarios de vehículos eléctricos reporta problemas con los cargadores públicos de UTE, un porcentaje que incluye al 29% que dice que suele haber equipos fuera de servicio o con fallas y al 18% que afirma que casi siempre están ocupados o hay fila de espera. Además, el 67% identificó la disponibilidad de más cargadores rápidos en espacios públicos y rutas como una de las principales mejoras pendientes del país.

La experiencia de los uruguayos en relación con la red de cargadores de UTE fue uno de los aspectos consultados a los propietarios de vehículos eléctricos en el informe Análisis del mercado automotor 2026 elaborado por Equipos Consultores y Autodata, al que accedió El País. La encuesta fue realizada a personas que compraron vehículos 0 kilómetro en Uruguay entre 2023 y el primer trimestre de 2026.

Ante la pregunta sobre cómo describen su experiencia en los puntos de carga públicos, solo el 8% señaló que siempre encuentra lugar y carga a la velocidad esperada. En cambio, el 32% respondió que a veces tiene que esperar, pero que la red funciona bien y otro 12% señaló que no utiliza la red pública de UTE.

El estudio también consultó qué aspectos de la experiencia con los vehículos eléctricos mejorarían los encuestados. El 67% eligió la incorporación de más cargadores rápidos en espacios públicos y rutas, mientras que el 16% mencionó la posibilidad de cargar más rápido en los puntos públicos. Un 13% pidió una mejor aplicación para consultar el estado de los cargadores.

La autonomía de los vehículos también figuró entre las prioridades. En ese sentido, el 53% señaló que mejoraría el alcance o la duración de la batería. Por otra parte, el 16% dijo que le gustaría contar con más facilidades para instalar cargadores en el hogar y el 8% manifestó la necesidad de contar con más talleres especializados y disponibilidad de repuestos.

¿Dónde cargan?

La vivienda es el lugar donde los propietarios de ve-hículos eléctricos cargan con mayor frecuencia y fue mencionada por el 72% de los encuestados. La red pública de UTE apareció en segundo lugar, con el 52%. Más atrás figuraron los comercios, centros comerciales y supermercados, con el 9%; el lugar de trabajo, con el 6%; y las estaciones de servicio, con el 5%. El 1% mencionó la casa de amigos o familiares y otro 1%, otros lugares.

En relación con los aspectos más valorados entre los uruguayos que compraron un vehículo eléctrico, el ahorro en combustible ocupó el primer lugar, mencionado por el 69% de los encuestados. En segundo lugar aparece el ahorro en mantenimiento, servicios e impuesto de patente, señalado por el 30%.

Análisis del mercado automotor 2026 Foto: Equipos Consultores

En tanto, la experiencia de manejo (incluidos el confort y el silencio) fue mencionada por el 28%, mientras que el 17% destacó la tecnología y el equipamiento. La facilidad para cargar el vehículo en el hogar o en el trabajo fue elegida por el 16%; el menor mantenimiento y la necesidad de acudir menos a talleres, por el 12%; y el menor impacto ambiental, por el 6%.

“El eléctrico se valora por la economía, no la ecología (...) El comprador del eléctrico compra ahorro, no causa ambiental”, señaló el informe. El estudio también relevó la satisfacción con distintos aspectos del uso y mantenimiento de estos vehículos, mediante una escala de uno a cinco.

El costo de mantenimiento en comparación con el combustible obtuvo un promedio de 4,6.

Los tiempos de espera para recibir servicio alcanzaron 4,1, mientras que el conocimiento técnico de los mecánicos y la disponibilidad de repuestos específicos registraron 3,9 en ambos casos.

Perfil de los usuarios

El estudio también analizó el perfil de quienes tienen vehículos eléctricos y de quienes considerarían comprar uno.

Por género, el 58% de los propietarios de eléctricos son hombres y el 42% mujeres. Entre quienes no tienen uno, pero considerarían comprarlo, la distribución es de 51% de hombres y 49% de mujeres. En el total del segmento analizado, el 52% son hombres y el 48% mujeres. La mayor concentración de propietarios de eléctricos se encuentra en las personas de 50 años o más, que representan el 51% de ese grupo.

Las personas de entre 35 y 49 años constituyen el 36%, mientras que las de entre 18 y 34 años representan el 14%.

Entre quienes considerarían comprar un eléctrico, pero aún no tienen uno, el 59% tiene 50 años o más; el 32% tiene entre 35 y 49 años, y el 8%, entre 18 y 34 años. En el total de compradores relevados, esos grupos representan el 63%, el 30% y el 8%, respectivamente.

Por nivel educativo, el 45% de los propietarios de vehículos eléctricos tiene educación universitaria, el 24% cuenta con formación terciaria no universitaria y el 31% tiene educación secundaria o inferior. Entre quienes considerarían adquirir un eléctrico, los porcentajes son 43%, 25% y 33%, respectivamente. En el conjunto del segmento, la distribución es de 39%, 27% y 34%.

Fenómeno metropolitano

“El rasgo más marcado es geográfico”, indicó el estudio, ya que Montevideo concentra el 51% de los propietarios de eléctricos y el área metropolitana de Canelones, el 34%; mientras que el restante 14% reside en otros lugares de Uruguay.

“La electromovilidad es hoy un fenómeno metropolitano”, señaló el estudio que demostró que juntos, Montevideo y Canelones concentran el 85% de los autos eléctricos, contra 72% del total.

Entre quienes considerarían comprar uno, el 55% vive en Montevideo, el 20% en el área metropolitana de Canelones y el 25% en el resto del país. En el total de compradores de vehículos nuevos incluidos en el estudio, el 51% reside en Montevideo, el 21% en el área metropolitana de Canelones y el 28% en el resto del país.

Otros datos

Más allá de los vehículos eléctricos, el estudio también relevó las características y los hábitos de compra y uso del conjunto de los compradores de vehículos 0km en Uruguay.

El 75% utiliza el vehículo 0 km principalmente con fines personales o familiares, mientras que el 18% combina ese uso con el laboral y el 7% lo destina exclusivamente al trabajo. En 2025, las proporciones habían sido de 70%, 24% y 6%, respectivamente.

Análisis del mercado automotor 2026 Foto: Equipos Consultores

En cuanto al lugar de circulación, el 54% utiliza el vehículo principalmente en ciudad; el 35% combina ciudad y ruta, y el 10% lo usa sobre todo en carretera. En 2025, los porcentajes habían sido de 54%, 34% y 12%.

El 30% de quienes compraron un vehículo 0 km consideró adquirir uno usado. Entre los compradores de vehículos usados, el 43% dijo que consideraría comprar uno nuevo.

La mayoría de los compradores de 0 km consultados ya había tenido vehículos: el 94% afirmó que había tenido autos anteriormente, mientras que para el 6% la compra representó el primer vehículo del hogar.

En cuanto a la composición de los hogares, el 51% tiene uno o dos integrantes, el 25% está compuesto por tres personas y el 24% por cuatro o más. El 82% de los encuestados tiene hijos y el 18% no. A su vez, el 62% de los hogares tiene un vehículo, el 32% tiene dos y el 5% tiene tres o más.

Proceso de compra

El estudio también indagó en el proceso de compra de los vehículos 0km, por qué canales los compradores conocieron el modelo que eligieron y qué hicieron durante la búsqueda, desde cuántos concesionarios visitaron hasta si realizaron una prueba de manejo. En ambos casos, podían marcar más de una opción (por lo que los porcentajes no suman 100%).

Los sitios especializados de internet fueron mencionados por el 49% de los compradores como una vía por la que conocieron el modelo adquirido. El 47% señaló que visitó un concesionario; el 33% dijo que consultó la página web de la marca; y el 21%, que conoció el vehículo al verlo en la calle. El 17% consultó a propietarios del modelo, el 15% mencionó publicidad de la marca y otro 15% señaló su propia experiencia o la de personas cercanas.

Análisis del mercado automotor 2026 Foto: Equipos Consultores

Los foros y comunidades en línea fueron mencionados por el 14%; las plataformas de venta por internet, por el 12%; y las recomendaciones profesionales, por el 11%. En tanto, un 10% conoció el modelo a través de amigos o familiares y otro 10% mediante creadores de contenido en redes sociales, mientras que el 2% indicó otras vías.

Satisfacción

El informe indagó también en la satisfacción de los compradores con los vehículos nuevos. En ese sentido, los datos reflejaron que la satisfacción general con los vehículos 0km alcanzó un promedio de 4,66 en una escala de cinco puntos.

El 71% se declaró muy satisfecho y el 26% satisfecho. Un 3% rspondió que no estaba ni satisfecho ni insatisfecho, mientras que el 1% manifestó insatisfacción y menos del 1% se declaró muy insatisfecho. La proporción de compradores satisfechos o muy satisfechos fue de 97% en 2026, frente al 94% registrado en 2025.

Por otro lado, el estudio de Equipos Consultores y Autodata indagó sobre qué ocurrió durante el proceso de compra de los vehículos 0km y constató que "más de la mitad de las personas llegan con la decisión tomada y no compara".

En ese sentido, encontró que el 53% de los compradores visitó un único concesionario, mientras que el 20% acudió a concesionarios multimarca. En tanto, el 19% visitó varios concesionarios de la misma marca; otro 19% recorrió concesionarios de la marca elegida y de otras marcas; el 19% realizó una prueba de manejo; el 7% visitó concesionarios de usados y el 5% mencionó otras actividades.

"Un quinto del mercado se sube al auto antes de comprar, los demás cierran sin probarlo", indicó el informe.

En comparación con 2025 la proporción que visitó un único concesionario de la marca pasó de 59% a 53%. La visita a varios concesionarios de la misma marca se mantuvo en 19% al igual que la realización de pruebas de manejo. La visita a concesionarios multimarca pasó de 17% a 20%, mientras que la visita a concesionarios de la marca elegida y de otras marcas subió de 15% a 19%.