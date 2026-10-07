La venta de vehículos 0 kilómetro en Uruguay cayó por primera vez en el año: lo más vendido y lo que pasó por segmento

El mercado de vehículos 0 kilómetro cayó por primera vez en el año, al registrar un descenso interanual de 3% en las ventas. Se trata de la primera caída tras ocho meses de crecimiento. Según los datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), en setiembre se vendieron 6.786 unidades cero kilómetro en Uruguay, 219 unidades menos que en el mismo mes de 2025.

En el acumulado de enero a setiembre, las ventas alcanzaron las 58.082 unidades, un 14% más que en igual período del año pasado, cuando se habían comercializado 50.955 vehículos 0 kilómetro.

¿Qué sucedió en cada segmento?

Los automóviles de pasajeros —autos y SUV— concentraron 4891 unidades en setiembre. De ese total, 2.062 correspondieron a autos y 2.829 a SUV.

Autos cero kilómetro. Foto: Archivo el País

En el caso de los autos, se comercializaron 2.062 unidades, un 20% menos que las 2.595 unidades vendidas en setiembre del año pasado. En tanto, los SUV tuvieron un crecimiento interanual del 7% al registrar 2.829 ventas.

En tanto, los utilitarios livianos registraron 1.545 unidades, un crecimiento de 3% frente al registro del año pasado cuando se vendieron 1501.

En camiones se comercializaron 327 unidades, un 31% más que las 250 unidades vendidas en setiembre de 2025. Por su parte, los minibuses totalizaron 11 unidades, frente a las ocho unidades vendidas el año pasado.

Ventas de vehículos 0 km. Foto: Archivo El País

¿Cuáles son las marcas de 0 kilómetro más vendidas en lo que va del año en Uruguay?

Tomando en cuenta todas las categorías, en el acumulado de enero a setiembre, BYD se mantuvo como la marca con mayor cantidad de vehículos vendidos con un total de 6.762 unidades. Le siguen Fiat con 5.497, Chevrolet con 4.680, Renault con 3.259 y Suzuki con 3.172.