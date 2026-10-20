FNC y el Sindicato de Pilsen firmarán un preacuerdo que pone fin al conflicto en la planta de Minas

Luego de más de ocho horas de negociación, la disputa entre Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) y el Sindicato de Pilsen —perteneciente a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)—por el cierre de la planta de la empresa (la emblemática de cerveza Patricia) en Minas llega a su fin tras un preacuerdo que se firmará hoy entre las partes.

FNC y el Sindicato de Pilsen negociaron en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ayer en una reunión en la que redactaron el documento por firmar y se espera que el jueves la asamblea de trabajadores apruebe el texto para ponerle un punto final al conflicto.

Planta de Minas de FNC. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Las partes tenían previsto firmar un preacuerdo el pasado jueves 8 de octubre, pero aplazaron el encuentro hasta la semana siguiente, y una vez más hasta este lunes, cuando tampoco lograron cerrar el diálogo.

La empresa y el sindicato mantuvieron una reunión bipartita el 5 de octubre en la que definieron los detalles para presentarse en el encuentro tripartito.

Según había indicado a El País el presidente del Sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, parte del preacuerdo consistía en el traslado de 27 trabajadores desde Minas a Montevideo, mientras que el resto pactaría retiros incentivados o accedería a prejubilaciones (en aquellos casos con 53 años de edad).

Trabajadores de FNC movilizados frente al Palacio Legislativo. Leonardo Mainé / El País

Otro de los temas que dialogaron las partes para alcanzar el preacuerdo fue el de la posibilidad de reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. Según explicó Pastorino, el objetivo es “compensar” con una reducción de horas de trabajo las temporadas en las que se registra una menor producción.

“La idea es acompañar la producción con la reducción de la jornada”, dijo Pastorino a El País y agregó que en un principio está previsto que la reducción se aplique durante dos meses a partir del próximo año y luego se evaluará la medida en cada sector.

En uno de los últimos encuentros que tuvieron las partes en el MTSS, discutieron la eliminación y reducción de beneficios que aumentan los costos salariales, según indicaron a El País fuentes vinculadas a la negociación.

El conflicto había comenzado en julio de este año cuando la empresa anunció la detención de las actividades en Minas durante un mes para evaluar el negocio de FNC (del grupo Ambev) en el país. En agosto FNC anunció el cierre definitivo de la emblemática planta, por lo que las partes comenzaron a negociar sobre el futuro de los trabajadores y la línea de negocio de la empresa.