"Negocio redondo y trabajadores más pobres": duro cruce de la Foica con la industria frigorífica y se declaró en conflicto

La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) se declaró en conflicto por los Consejos de Salarios. Según indicó a El País el presidente del sindicato, Martín Cardozo, la Cámara de la Industria Frigorífica planteó una propuesta salarial por debajo de lo establecido por el Poder Ejecutivo en una de las últimas reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). “Con todas las cartas a favor, con récords de faena y de dólares, no se quieren sentar a negociar con quienes generamos esa riqueza”, indicó la Foica en un comunicado.

El sindicato calificó al sector como una industria “que no para de perseguir y reprimir a los compañeros en las plantas. Que rebaja salarios. Que abusa del seguro de paro como forma de disciplinamiento. Que precariza”.

“Una Industria Frigorífica que en el último año generó más de US$ 3.300 millones de ingresos. Faenó más de 2,4 millones de cabezas vacunas y 800.000 ovinas”, agregó.

También se logró la apertura del mercado para mucosa porcina a India. Desde marzo de 2020, se autorizó el ingreso de nuevos productos a 85 destinos. Presidencia

Por otra parte, la Foica consideró que la industria “festeja los nuevos acuerdos internacionales, como el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que les permitirá ingresar nuestra carne con cero arancel. Negocio redondo para ellos. ¿Y para los trabajadores qué?” y agregó: “Quieren hacer trabajadores cada vez más pobres”.

Propuesta

Según relató Cardozo, si bien todavía no se confirmó la fecha para una próxima reunión con el MTSS, la Foica presentó una contrapropuesta con ajustes salariales semestrales.

Operario en un frigorífico uruguayo. Foto: Archivo El País

Entre ellos la aplicación de los lineamientos para todos los trabajadores, sin margen de tolerancia y correctivos anuales con ajustes por Índice de Precios del Consumo (IPC) general al final de cada año, únicamente si la inflación supera lo proyectado.

El siguiente punto de la propuesta realizada por el sindicato a la que accedió El País incluye la incorporación de una partida económica anual proporcional como beneficio adicional, el aumento de la base de la productividad mínima al 60% y la creación de una comisión para la puesta en marcha de un Fondo Complementario.

Por otra parte, la Foica planteó definir un protocolo de actuación ante inclemencias climáticas extremas y autorizar horas de asamblea en planta con el ingreso de dirigentes. Además, el sindicato propuso mejorar la cláusula de paz y que las horas destinadas a reuniones bipartitas y tripartitas no se descuenten del cupo de licencia sindical.