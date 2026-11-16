Yamandú Orsi se reunió con Pedro Sánchez en Madrid y buscó nuevas inversiones para Uruguay

El presidente de la República, Yamandú Orsi, aprovechó su viaje a España para reunirse con el mandatario de ese país, Pedro Sánchez, quien está en campaña electoral rumbo a los comicios del 29 de noviembre.

Tras la reunión, que fue en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, Sánchez escribió en X: "España y Uruguay compartimos una sólida relación y la voluntad de seguir reforzando nuestros vínculos económicos, comerciales y empresariales. Con Yamandú Orsi hemos reafirmado nuestro compromiso por estrechar aún más los lazos entre nuestros países y por fortalecer el espacio iberoamericano".

España y Uruguay compartimos una sólida relación y la voluntad de seguir reforzando nuestros vínculos económicos, comerciales y empresariales.



Con @OrsiYamandu hemos reafirmado nuestro compromiso por estrechar aún más los lazos entre nuestros países y por fortalecer el espacio… pic.twitter.com/LX1gDI4okC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 16, 2026

Yamandú Orsi en reunión con Pedro Sánchez en Madrid este lunes 16 de noviembre de 2026. Foto: EFE

La definiciones de Orsi sobre el escenario electoral en España y el rol de Vox

Previamente, en otro evento, consultado por la prensa, Orsi consideró que la relación de Uruguay con España no va a cambiar en caso de que haya un nuevo Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.

"Las relaciones (de Uruguay) con los gobiernos de los distintos partidos de PSOE-PP han sido de Estado a Estado, como corresponde, porque son viejos partidos que están acostumbrados a eso", dijo tras haber participado en Madrid en un encuentro convocado por la organización Nueva Economía Fórum.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, saluda al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante su encuentro en el Palacio de la Moncloa, este lunes en Madrid. Foto: EFE

El líder uruguayo fue preguntado también por una eventual entrada de Vox en el Ejecutivo español tras los comicios. "Yo soy muy conservador. Allá en Uruguay hasta la izquierda es conservadora. A mí dame el esquema de los partidos previsibles, pero bueno, al que le toque gobernar que gobierne. América Latina está llena de partidos nuevos y gobernantes nuevos y bueno, hay que aprender a navegar. Si el ciudadano y el soberano decide, por ahí voy", concluyó.

Más temprano este mismo lunes el jefe del Gobierno español recibió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y juntos coincidieron en resaltar la importancia de la defensa de las instituciones democráticas y la cohesión social frente a lo que consideran que es la "amenaza ultraderechista".

A diferencia de Orsi, Lula viajó a España para apoyar al líder del Partido Socialista (PSOE) ante las elecciones del domingo 29, en las que aspira a ser reelegido. El presidente de Brasil llegó a Madrid procedente de Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Estaba previsto inicialmente que Lula participase en un acto de apoyo a Sánchez organizado por el PSOE en el auditorio del sindicato UGT en el marco de la campaña electoral para el 29N. Pero el acto se suspendió debido a una afonía del presidente brasileño, aunque finalmente los dos protagonizaron una conversación fuera de la Moncloa y un diálogo organizado también por los socialistas.

El impacto del acuerdo Mercosur-Unión Europea en las exportaciones uruguayas

Orsi, en tanto, participó en el citado encuentro organizado en Madrid por la organización Nueva Economía Fórum, en búsqueda de conseguir inversiones para Uruguay, país al que definió como "estable, confiable y abierto, que ofrece una plataforma desde la cual las empresas pueden producir, innovar, crecer".

"Los compromisos asumidos se honran y los cambios regulatorios se procesan dentro de la institucionalidad", añadió. Orsi subrayó que su país quiere más y mejor inversión. Una "que incorpore el conocimiento, genere la productividad y contribuya a un crecimiento sostenible".

Su visita coincide con el tramo final de la presidencia pro tempore uruguaya del Mercosur, que culminará con una cumbre de jefes de Estado en Montevideo el 4 de diciembre, y con los primeros meses de aplicación provisional del acuerdo comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, en vigor desde el 1 de mayo.

"El acuerdo significa reducción de aranceles, previsibilidad, reglas modernas, nuevas oportunidades para bienes y servicios. (...) También abre posibilidades y Uruguay puede convertirse en una excelente base de operaciones", sostuvo.

Orsi constató que dicho pacto ya está dando sus frutos: "Entre mayo y setiembre, Uruguay exportó a la Unión Europea US$ 860 millones en bienes; es un 12 % más que el mismo periodo del año anterior, en un año en que nuestras exportaciones totales crecían apenas un 1 %".

"En paralelo, estamos buscando avanzar también en la integración financiera con Europa", añadió: "La puerta de Europa está abierta. Los invitamos a cruzarla desde Uruguay", dijo.

Orsi admitió que el liderazgo brasileño en el Mercosur es "ineludible". Y, de hecho, consideró que para ese bloque es una "muy buena noticia" la victoria en las urnas de Lula da Silva, a quien le deseó que en su país "pueda lograr los acuerdos fundamentales para gobernar".

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, este lunes 16 de noviembre de 2026 en un hotel madrileño. Foto: EFE/Borja Sánchez-Trillo

El mandatario uruguayo añadió que no espera cambios en la relación de la región con Estados Unidos en los dos últimos años de Donald Trump en el cargo y tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato.

"Por los equipos que están y quienes están llevando adelante la política exterior, incluso los vínculos con América del Sur y el Caribe, no imagino cambios sustanciales", dijo.

Entre los patrocinadores de su encuentro de Nueva Economía Fórum estuvo la empresa española Solaria, que proyecta invertir US$ 5.700 millones en el país sudamericano, la mayor inversión anunciada en su historia, según el Ejecutivo uruguayo.

El proyecto se desarrollará en dos fases: según el Gobierno, la primera, prevista hacia 2029, generará 3.100 puestos de trabajo en la construcción, y una vez en funcionamiento el complejo emplearía a unas 1.500 personas.

"Para Uruguay la clave está en poner un pie un poco más en el acelerador en la energía fotovoltaica", agregó.

En el marco de esta visita, además de su intervención en el foro, ya fue recibido en el palco de honor del Santiago Bernabéu por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien le obsequió una camiseta personalizada y una réplica en plata de dicho estadio.

Con información de EFE