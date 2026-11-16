Orsi visitó a Florentino Pérez y se fue con regalos: "Agradezco la invitación, pudimos hablar de su historia y gestión"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, visitó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el palco de honor del Santiago Bernabéu, donde fue obsequiado con una camiseta personalizada y una réplica en plata de dicho estadio.

El mandatario uruguayo viajó a Madrid el sábado para participar en un encuentro convocado por la organización Nueva Economía Fórum y este lunes tiene previsto reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a días de las elecciones en España, fijadas para el 29 de noviembre.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Yamandú Orsi.

"Agradezco la invitación de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, una institución modelo a nivel mundial que tuvo a muchos uruguayos en su filas. Me recibió en su mítico estadio: el Santiago Bernabéu", publicó Orsi en sus redes sociales para agradecer la invitación del equipo de Federico Valverde.

Y profundizó sobre al visita: "Pudimos hablar sobre su historia y su gestión. Gracias", cerró en la publicación en la que compartió varias fotos recorriendo el estadio, entre las que se destacó una del vestuario en la que está sentado debajo de la camiseta 8 del Pajarito Valverde.

El club también compartió información de la visita y, a través de un comunicado titulado "Florentino Pérez recibió al presidente de Uruguay en el Bernabéu", expresó: "El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, visitó el Santiago Bernabéu. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le recibió en el palco de honor de nuestro estadio y le obsequió con una camiseta personalizada y con una réplica en plata del estadio Santiago Bernabéu".