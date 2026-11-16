Orsi visitó a Florentino Pérez y se fue con regalos: "Agradezco la invitación, pudimos hablar de su historia y gestión"
El presidente de la República viajó a Madrid para participar en un encuentro convocado por la organización Nueva Economía Fórum y acudió al mítico Bernabéu del Real Madrid donde obtuvo dos presentes.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, visitó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el palco de honor del Santiago Bernabéu, donde fue obsequiado con una camiseta personalizada y una réplica en plata de dicho estadio.
El mandatario uruguayo viajó a Madrid el sábado para participar en un encuentro convocado por la organización Nueva Economía Fórum y este lunes tiene previsto reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a días de las elecciones en España, fijadas para el 29 de noviembre.
"Agradezco la invitación de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, una institución modelo a nivel mundial que tuvo a muchos uruguayos en su filas. Me recibió en su mítico estadio: el Santiago Bernabéu", publicó Orsi en sus redes sociales para agradecer la invitación del equipo de Federico Valverde.
Y profundizó sobre al visita: "Pudimos hablar sobre su historia y su gestión. Gracias", cerró en la publicación en la que compartió varias fotos recorriendo el estadio, entre las que se destacó una del vestuario en la que está sentado debajo de la camiseta 8 del Pajarito Valverde.
El club también compartió información de la visita y, a través de un comunicado titulado "Florentino Pérez recibió al presidente de Uruguay en el Bernabéu", expresó: "El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, visitó el Santiago Bernabéu. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le recibió en el palco de honor de nuestro estadio y le obsequió con una camiseta personalizada y con una réplica en plata del estadio Santiago Bernabéu".
Florentino Pérez recibe al presidente de Uruguay en el Bernabéu.https://t.co/O6tbZ6c9vf— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 15, 2026
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