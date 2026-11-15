Lula cancela mitin con Pedro Sánchez en Madrid por afonía, pero mantiene su encuentro en la Moncloa

El Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez decidió ayer sábado cancelar el acto de campaña electoral previsto para el lunes en Madrid que iba a consistir en un diálogo entre el presidente español y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El motivo de la cancelación es una afonía de Lula. Sin embargo se mantiene el encuentro previsto entre ambos en la Moncloa, sede del ejecutivo español.

Lula iba a apoyar a Sánchez en la campaña para las elecciones generales que se celebrarán en España el próximo 29 de noviembre.

Según se informó el jueves, Lula parará en España el próximo lunes de regreso de su viaje de Estado a Filipinas, tras participar en la cumbre del clima COP31 de Antalya, Turquía.

En su encuentro con Sánchez, está previsto que ambos mandatarios aborden las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales, como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

Los principales partidos políticos españoles comenzaron el jueves a compartir sus propuestas en mitines para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y cuya campaña electoral empezó oficialmente el viernes.

Las elecciones fueron adelantadas por Sánchez, después de que el rechazo parlamentario de dos decretos con medidas de vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una anciana a la que sacaron de su casa y murió días después. Esto provocó una ola de protestas y acampadas por el derecho a la vivienda por todo el país.

El debate cara a cara entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre y lo albergará la Academia de Televisión, una institución sin ánimo de lucro creada por profesionales del sector, y no un canal público o privado.

Las encuestas coinciden en que el PP sería la fuerza más votada y lograría, junto a Vox, la mayoría absoluta para poder gobernar. Ese consenso entre las encuestadoras privadas contrasta con lo que vaticina el Centro de Investigaciones Sociológicas, institución pública que da por ganador al PSOE.

EFE