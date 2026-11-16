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    El País Información Política

    Yamandú Orsi reclamó "elecciones libres y transparentes" en Venezuela antes de reconocer a Delcy Rodríguez

    Durante un foro en España, el mandatario sostuvo que el proceso de transición requiere comicios fiables y la participación de diversos referentes políticos venezolanos.

    16/11/2026, 11:38
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    El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, este lunes 16 de noviembre de 2026 en un hotel madrileño.
    El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, este lunes 16 de noviembre de 2026 en un hotel madrileño.
    Foto: EFE

    El presidente de la República, Yamandú Orsi, consideró este lunes que antes de un eventual reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela por parte de Uruguay, ella debe presentar una hoja de ruta y debe haber elecciones libres.

    "Hasta que no haya elecciones libres, yo ahí no puedo reconocer un régimen republicano democrático como a mí me gusta que ocurra, pero eso no quiere decir que no tengamos relaciones", indicó a la prensa en el marco de su participación en un foro convocado por la organización Nueva Economía Fórum.

    "Yo tampoco soy de los que dice el presidente o la presidenta es esta. Yo creo que si las elecciones no fueron transparentes, no puedo decir quién fue presidente. Ese fue otro error que se cometió, varias veces. La oposición venezolana cometió errores", añadió en Madrid.

    En Madrid, Orsi dijo que la relación de Uruguay con España no cambiará gane quien gane las elecciones

    Según Orsi, sería deseable que en la estrategia de Rodríguez de restablecer vínculos en la región ella planteara "el proceso va a ser este": "Dure lo que dure, pero no soy quién para juzgar porque yo no tengo el democratómetro en el bolsillo y el que se crea que lo tiene, hay que desconfiar", dijo.

    El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, este lunes en un hotel madrileño.
    El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, este lunes 16 de noviembre de 2026 en un hotel madrileño.
    Foto: EFE/Borja Sánchez-Trillo

    En su discurso en el foro, había recalcado que en Venezuela debe presentarse dicha hoja de ruta. "La cosas por su nombre. Desde mi campaña electoral y desde antes Venezuela no funcionaba como una democracia. Lo que tiene que pasar en Venezuela es que tiene que haber una hoja de ruta (...) que tiene que culminar en elecciones libres y transparentes".

    Para el presidente uruguayo, si el gobierno de Venezuela "establece una hoja de ruta" para unas elecciones libres y transparentes, "ahí podemos dar un salto incluso en nuestra gestualidad".

    Las dudas de Orsi tras la invasión y la prisión de Nicolás Maduro

    El mandatario uruguayo consideró que "por supuesto" la opositora María Corina Machado "es una de las referentes centrales" en el proceso. "Pero también tienen que ser otros, porque desde hace unos años para acá hemos visto pasar varios líderes de la oposición que me imagino que van a estar".

    Orsi destacó que su país no tiene problema en "restablecer los vínculos diplomáticos": "Uruguay no tiene relaciones solo con países democráticos o con nuestro estilo de democracia. No le exigimos a nadie porque los países se relacionan entre países, no entre amigos".

    El mandatario invitó además tanto a mirar hacia adelante como a no olvidar lo sucedido. "Todo esto que pasó de la invasión, la prisión de Nicolás Maduro, es un tema que para mí la historia todavía no terminó de escribir. Hay un montón de cosas que están oscuras ahí (...) Lo bueno es que todas esas telas se empiecen a correr, empecemos a despejar el panorama que viene. Para atrás, se verá después, pero el que viene, cuándo va a haber elecciones", destacó.

    EFE

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