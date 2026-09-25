Finanzas Abiertas: Urutec ante una nueva etapa del sistema financiero uruguayo

El sistema de pagos uruguayo atraviesa un proceso de transformación con un crecimiento de las operaciones electrónicas y una rápida adopción de las transferencias instantáneas. En este escenario, Uruguay se prepara para avanzar hacia un Sistema de Finanzas Abiertas, cuyo anteproyecto de ley fue presentado por el Banco Central del Uruguay (BCU).

El análisis surge de un informe elaborado por Exante a solicitud de Urutec, empresa encargada de operar la infraestructura de pagos y transferencias bancarias del sistema financiero uruguayo, que analiza la evolución del mercado y las condiciones con las que el país enfrenta esta nueva etapa. Según el reporte, cuando se consideran el total de transferencias y los pagos realizados mediante medios distintos al efectivo, Uruguay registra 350 operaciones por habitante al año, una cifra que se multiplicó 2,5 veces desde 2019.

A su vez, las transferencias instantáneas entre instituciones se han masificado durante los últimos dos años y ya representan más del 70% del total de operaciones de este tipo. Durante el segundo semestre de 2025, 2,8 millones de cuentas distintas realizaron transferencias entre instituciones, con un promedio de tres transferencias mensuales por cuenta.

COSTOS

El crecimiento de las transferencias también estuvo acompañado por una reducción de los costos para los uruguayos. Según el relevamiento realizado por Urutec entre las instituciones del sistema, casi 90% de las transferencias realizadas por personas físicas son gratuitas, mientras que las comisiones promedio por transferencia de los bancos vienen bajando sistemáticamente, reduciéndose a la mitad desde 2019.

La creación del Sistema de Finanzas Abiertas permitirá a los usuarios compartir de forma segura sus datos financieros con otras instituciones autorizadas mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), con el objetivo de acceder a servicios personalizados en materia de pagos, gestión financiera y mejores condiciones de crédito.

A diferencia de lo observado en otros países de la región, la iniciativa se plantea en Uruguay sobre un ecosistema de pagos que ya presenta un importante nivel de desarrollo y adopción de medios electrónicos.

Según el informe de Exante, el país cuenta con condiciones sociodemográficas y de conectividad que resultaron favorables para el desarrollo de los pagos digitales. Casi 80% de los asalariados privados cobra por medios electrónicos y el acceso a cuentas y tarjetas se encuentra por encima del promedio regional.

A su vez, las políticas públicas impulsaron de forma temprana iniciativas de inclusión financiera y promoción de los pagos electrónicos, habilitando un crecimiento de las operaciones mediante transferencias.

“Uruguay llega a esta nueva etapa con un ecosistema de pagos que ha evolucionado de forma constante y con una infraestructura en la que la interoperabilidad, la seguridad y la eficiencia son pilares fundamentales. Las Finanzas Abiertas representan una oportunidad para seguir construyendo sobre esa base y ampliar las posibilidades de innovación y desarrollo de nuevos servicios para personas y empresas”, señaló Mercedes Steneri, gerenta general de Urutec.

EFECTIVO Y CHEQUE

El desarrollo de las transferencias se suma a una transformación más amplia de los medios de pago en Uruguay. El efectivo y los cheques han perdido peso en la matriz de pagos, mientras que el índice de pagos electrónicos relevado por el BCU muestra un crecimiento ininterrumpido durante los últimos diez años.

En los últimos tres años, la cantidad de transacciones con débito aumentó casi 20% anual, las operaciones con crédito crecieron 6% anual y aquellas realizadas con dinero electrónico lo hicieron a una tasa de 35% anual.

En este proceso de transformación, Urutec desempeña un rol en la gestión coordinada de infraestructura clave para los pagos y transferencias bancarias del sistema financiero uruguayo, contribuyendo a la interoperabilidad, seguridad y eficiencia de las operaciones.

INICIATIVAS INNOVADORAS

Durante 2025, la compañía procesó cerca de 90 millones de transferencias entre 32 instituciones, entre ellas bancos, emisores de dinero electrónico, empresas de servicios financieros, administradores de crédito, corredores de bolsa y otras entidades reguladas por el Banco Central del Uruguay.

También trabaja en el mantenimiento de estándares de resiliencia tecnológica para la operación del ecosistema y ha promovido procesos coordinados de innovación orientados a facilitar las transferencias y los pagos electrónicos.

Entre estas iniciativas se encuentran Alias, que permite realizar transferencias a partir del número de celular del destinatario, y Toke, para pagos mediante códigos QR.

El informe de Exante señala que Uruguay se encuentra en una posición intermedia entre las economías emergentes y las avanzadas en materia de uso de medios de pago electrónicos. Mientras algunos países emergentes presentan un mayor uso de transferencias, lo hacen sobre sistemas de tarjetas con menor nivel de desarrollo.

Uruguay, en cambio, ya contaba con una elevada penetración de medios de pago con tarjeta antes de la masificación de las transferencias instantáneas, por lo que el espacio para la sustitución del efectivo era menor.

De acuerdo con el análisis, considerando el proceso de inclusión financiera desarrollado en el país y la alta penetración de tarjetas, la evolución de los patrones de pago podría aproximarse progresivamente a las tendencias observadas en economías desarrolladas.

