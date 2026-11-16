"Siempre se favorece a la misma empresa": Bordaberry cuestionó a la ANP y el MTOP por el transporte fluvial

La disputa entre Colonia Express y la Administración Nacional de Puertos (ANP) alcanzó la escena política cuando el senador Pedro Bordaberry denunció que "siempre se favorece en los llegó al ámbito político. El senador Pedro Bordaberry cuestionó el accionar de la ANP y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y sostuvo que "siempre se favorece en los hechos a la misma empresa", en alusión a Buquebus.

"La ANP y el MTOP deben tomar de una vez por todas las medidas para evitar las distorsiones que favorecen a unos y perjudican a todos", escribió el senador en su cuenta de X (antes Twitter).

Bordaberry agregó que "la falta de competencia en el transporte fluvial entre Montevideo y Buenos Aires ha sido una constante desde hace 30 años" y que "el que paga es el ciudadano y los operadores turísticos que ven encarecido el transporte hacia el país".

El pronunciamiento se da en medio de la disputa entre Colonia Express y la ANP por las condiciones para operar la ruta Montevideo-Buenos Aires. La empresa intimó al organismo a que autorice en un plazo de 24 horas la operación de esa conexión y advirtió que, de no recibir una respuesta favorable, iniciará acciones judiciales tanto civiles como penales.

Buque Colonia Express Foto: Archivo El País

Además, Colonia Express presentó una denuncia ante el MTOP por el bloqueo de la línea del buque Montevideo Express y solicitó una audiencia urgente con la ministra Lucía Etcheverry para discutir asuntos vinculados a la actividad y la operativa de la compañía.

El origen del conflicto

El conflicto se desencadenó luego de que el MTOP autorizara a Colonia Express a operar la ruta Montevideo-Buenos Aires. Uno de los principales obstáculos para concretar el servicio está vinculado al uso del único pontón —una plataforma que permite el embarque y desembarque de vehículos— ubicado en el muelle Maciel, que es propiedad de Buquebus.

Como alternativa, Colonia Express propuso a la ANP construir una rampa propia para vehículos. Según señalaron fuentes de la empresa a El País, el organismo aprobó verbalmente la iniciativa, aunque esa autorización no quedó formalizada por escrito.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de Puertos, ANP, ubicado en la rambla portuaria en la Ciudad Vieva de Montevideo, ND 20250502, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Ante las demoras en la aprobación formal, Colonia Express resolvió comenzar a operar únicamente con pasajeros, sin transportar vehículos. La situación volvió a generar diferencias entre la empresa y las autoridades portuarias, en un contexto en el que las demoras en las autorizaciones mantienen condicionada la operativa de la ruta.