De China a Buenos Aires en 24 horas: la apuesta de US$ 14 millones para distribuir mercadería desde Uruguay

Corporación América inauguró LACC MOVA, un centro logístico de casi 10.000 metros cuadrados (m2) en la antigua terminal de pasajeros del Aeropuerto de Carrasco. El proyecto demandó una inversión de US$ 14 millones y busca ampliar la capacidad de Latin America Cargo City (LACC) para procesar envíos de comercio electrónico que llegan a Uruguay. También apunta a captar un negocio regional en el que empresas del exterior almacenen mercadería en Carrasco y distribuyan desde allí los pedidos que reciban de compradores de otros mercados latinoamericanos.

La gerenta comercial de LACC, Mariela Prospitti, explicó que el foco inicial del centro estará en los envíos de courier y en el comercio electrónico local. El edificio contará con 11 puntos de carga y descarga para camiones y camionetas, y estará preparado para recibir mercadería por vía aérea, marítima o terrestre. Actualmente, LACC gestiona unas 30.000 toneladas de carga al año y, según la ejecutiva, la nueva infraestructura permitirá procesar un mayor volumen de carga.

A la inauguración asistieron el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el CEO de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa, entre otras autoridades del sector público y privado.

Para el negocio regional, el esquema prevé que un operador pueda importar mercadería desde China por barco, almacenarla en Carrasco y preparar allí los pedidos que reciba a través de internet para enviarlos a mercados como Argentina y Brasil. Prospitti señaló que LACC ya comenzó a desarrollar este modelo con socios comerciales.

El nuevo centro permitirá recibir mercadería por distintos medios de transporte y concentrar las operaciones logísticas en un mismo predio, a pocos metros de la pista del aeropuerto. Además, funcionará bajo el régimen de aeropuerto libre, que, según explicó la ejecutiva, ofrece beneficios fiscales para la compraventa de mercadería que pasa por la plataforma. Para Prospitti, reunir estas operaciones en un mismo lugar puede reducir los costos logísticos de las empresas que distribuyen desde Uruguay.

El edificio también fue diseñado para albergar a otras empresas. En el primer piso se habilitarán 15 oficinas comerciales y, según Prospitti, el centro cuenta con unos 1.700 m2 destinados a ese uso. La gerenta vinculó esta oferta con la demanda de espacios empresariales en el entorno del aeropuerto.

Yamandú Orsi junto a autoridades inaugurando LACC MOVA. Foto: LACC.

Consultada sobre las posibilidades de que Uruguay se consolide como centro de distribución regional, Prospitti destacó la confianza que ofrecen el marco jurídico y regulatorio del país, así como la agilidad de los procesos. “Cuando una empresa multinacional quiere instalar su operativa, busca eso, busca seguridad”, afirmó.

La ejecutiva reconoció que Uruguay suele quedar en desventaja frente a otros países cuando se comparan los costos operativos. Sin embargo, sostuvo que esa diferencia debe evaluarse junto con otros factores, como el tiempo que insumen los trámites, la facilidad para hacer negocios y el manejo de capitales. “Eso en otros países, una vez que empezás a operar, a veces termina siendo el costo más alto en la ecuación”, sostuvo.

Por su parte, el gerente general de LACC, Bruno Guella, señaló que por la plataforma pasa el 100% de la carga aérea internacional del país. Cuando la empresa comenzó a operar en 2004, la terminal de cargas tenía 6.700 m2 construidos. Con la incorporación de MOVA, la superficie total alcanza los 35.000 m2. Además, dijo que quedan otras ocho hectáreas disponibles para desarrollar dentro del aeropuerto.

Guella destacó que MOVA apunta a integrar infraestructura, tecnología y soluciones para las nuevas dinámicas del comercio global, con foco en operaciones de comercio electrónico tanto entre empresas como entre empresas y consumidores finales. "Con esta propuesta, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de una plataforma logística cada vez más competitiva y con seguir posicionando a Uruguay como hub regional”, expresó.

El ejecutivo estimó que, si la mercadería ya está almacenada en Carrasco, un pedido realizado por un comprador de Buenos Aires, San Pablo o Santiago de Chile podría despacharse por avión el mismo día y llegar a destino en un plazo de entre 24 y 48 horas. Según explicó, preparar los pedidos desde Uruguay puede reducir tanto los costos como los tiempos de entrega al consumidor final. Entre las empresas que ya eligieron la plataforma, mencionó a firmas de los sectores farmacéutico, electrónico y de repuestos.

Bruno Guella. Foto: LACC.

Guella también señaló que MOVA contará con nuevos espacios para los organismos de control y tecnología destinada a agilizar las inspecciones. “Más volumen no puede significar más demora ni menos control. Exige un control más inteligente”, afirmó. Además, indicó que MOVA será el primer edificio de Corporación América en Uruguay en obtener la certificación LEED, que reconoce estándares de construcción sostenible.

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, señaló que la construcción demandó 15 meses y enmarcó la inversión en el corredor de innovación que impulsa el gobierno departamental. Explicó que el ordenamiento territorial de esa zona contempla el desarrollo de actividades logísticas, comerciales e industriales, un perfil que, a su juicio, se verá reforzado con la instalación del centro.

Francisco Legnani. Foto: LACC.

Según Legnani, la agencia departamental de promoción de inversiones tiene 133 proyectos en estudio. El intendente sostuvo que para acompañar la expansión de la actividad empresarial se necesitan inversiones públicas, tanto de la Intendencia como del gobierno nacional. “Públicos y privados somos lo que hacemos que sea el departamento en términos de empleo, en términos de economía”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, destacó la conexión entre el puerto, la red vial y el aeropuerto como una de las ventajas de la plataforma. Esa infraestructura permite que mercadería e insumos ingresen por vía marítima, se trasladen por carretera hasta Carrasco y reciban allí servicios que les agreguen valor antes de ser enviados a otros mercados.

Lucía Etcheverry. Foto: LACC.

Etcheverry sostuvo que la inversión privada se apoya en capacidades que Uruguay ya había desarrollado y mencionó las disposiciones sobre comercio exterior y logística incluidas en la ley de competitividad. “El Estado tiene que ser ágil, tiene que tener indicadores concretos, medibles, transparentes”, afirmó.

La ministra señaló que la simplificación de los trámites debe alcanzar tanto a las empresas que buscan concretar una inversión como a las que ya operan con mercadería en el país. También hizo referencia a la coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas y a la importancia de los controles de seguridad y sanidad en los envíos internacionales.