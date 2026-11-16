Dos docentes de la Universidad Tecnológica (UTEC) serán sumariados luego de que se difundiera en redes sociales una videollamada privada en la que realizan comentarios ofensivos e insultan a estudiantes.

"Los voy a mandar a todos a examen. Que se vayan todos a la p.. que lo parió, me tienen harta", expresó una docente de la Licenciatura en Tecnologías de la Información en diálogo con otro docente.

En la charla, los dos criticaron el bajo rendimiento de un grupo de alumnos y su falta de atención a las correcciones que reciben sobre los trabajos que entregan. Además, la docente señala que no cree que ninguno pueda aprobar la materia.

"Esto no pasa a defensa, a no ser que cambien mucho con todas las correcciones que les hice, que les hice un libro a cada uno. Poco más diciéndole: 'Usted es bobo, haga esto'. No podés defender algo que está mal", indicó en el video que se viralizó.

En otro tramo de la conversación, también hace referencia a estudiantes que cursaron anteriormente y a un alumno que, según dice, había recursado varias veces y protagonizado un conflicto luego de que no le permitieran pasar a la instancia de defensa de su trabajo. "Qué gente pelotuda, gente grande", agrega. Su colega responde: "Trabajé con él. Qué tipo pedante ese".

En determinado momento, los docentes se dan cuenta que la sesión está siendo grabada, y la mujer dice que luego borrará esa parte.

Docente sumariada de UTEC por video donde insulta a estudiantes. Foto captura de video.

El comunicado de UTEC y la decisión de sumario

El Consejo Directivo Central de la UTEC rechazó las expresiones de los docentes. "A partir del conocimiento de un registro audiovisual en el que dos docentes de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica (UTEC) se refieren a estudiantes en términos incompatibles con los principios de respeto y buen trato que deben regir la convivencia universitaria, el Consejo Directivo Central manifiesta su rechazo a dichas expresiones", indicaron en un comunicado.

"El respeto y el buen trato son principios fundamentales de nuestra comunidad universitaria. En este sentido, UTEC reafirma su compromiso con el bienestar de sus estudiantes y con la construcción de un entorno educativo en el que todas las personas se sientan valoradas y respetadas", añadieron.

En ese sentido, el Consejo dispuso "la instrucción de sumarios administrativos a ambos docentes, así como su suspensión preventiva mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes".

"La universidad reafirma su compromiso con una convivencia basada en el respeto mutuo y en los valores que deben orientar el relacionamiento entre todos los integrantes de su comunidad", concluyó la UTEC.