Uruguay gana autonomía científica: así es la potente plataforma de imágenes satelitales creada por la UTEC

La Universidad Tecnológica (UTEC) presentó un Visualizador de Datos Espaciales que permite recibir y procesar señales satelitales en Uruguay y generar productos propios a partir de esa información. La herramienta, que reúne datos de la atmósfera, la tierra y el océano, busca fortalecer las capacidades nacionales en investigación, monitoreo ambiental y gestión del territorio.

El sistema utiliza información captada por satélites meteorológicos chinos Fengyun-3, a través de una tecnología donada por la República Popular China a Uruguay. A diferencia de otras plataformas que ofrecen imágenes satelitales después de varias semanas, el equipamiento permite recibir las señales, procesarlas en el país y generar productos el mismo día, en muchos casos casi en tiempo real.

“Este es el primer caso donde vos tenés una antena que colecta satélites externos, los procesás acá y generás tus propios productos”, señaló a El País Natalie Aubet, investigadora e integrante del Grupo de Investigaciones Espaciales (GIEx) de UTEC.

La investigadora explicó que, si bien Uruguay ya utilizaba datos satelitales para distintas actividades, el nuevo sistema permite participar directamente en el proceso de recepción y transformación de esa información. “Al ser vos quien colecta la señal, por así decirlo, de ese satélite, estás generando la información casi en tiempo real”, indicó.

La presentación oficial se realizó este jueves 22 de octubre en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva, en Montevideo, e incluyó una exposición técnica y una demostración práctica del funcionamiento de la plataforma.

Visualizador de Datos Espaciales de la UTEC. Foto cedida a El País.

Cómo funciona el sistema satelital

El visualizador se alimenta de la información captada por el Sistema Transportable para la Recepción, Procesamiento y Aplicación de Datos de Integración Multisatelital, donado por China a Uruguay hace algunos años.

El equipamiento incluye una antena y un espacio de procesamiento que permiten recibir las señales de los satélites y transformarlas en distintos productos. La tecnología está instalada sobre camiones ubicados en la Base Aérea General Cesáreo Berisso, correspondiente a la Brigada Aérea I, junto al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El sistema recibe diariamente las señales de los satélites meteorológicos de la constelación china Fengyun-3. A partir de esa información, el equipo de UTEC realiza tareas de procesamiento, reprocesamiento y corrección para generar productos que puedan utilizarse en diferentes ámbitos.

Aubet destacó que parte del trabajo técnico fue desarrollado por la propia universidad. “Hay procesos internos dentro de esa dinámica de toma de datos hasta la generación del producto que fueron generados por nosotros, por UTEC: correcciones, scripts, trabajar con código”, explicó.

Visualizador de Datos Espaciales de la UTEC. Foto cedida a El País.

La investigadora señaló que, si bien es posible acceder a imágenes de esos satélites a través de plataformas externas, la información puede demorar entre tres y cuatro semanas en estar disponible. Además, no siempre se ofrece con el mismo nivel de procesamiento que el que realiza el equipo uruguayo.

En cambio, el sistema instalado en el país permite obtener los datos y generar productos en plazos mucho más cortos, lo que facilita su utilización para estudiar fenómenos que requieren información actualizada.

Qué información ofrece el visualizador

La plataforma permite acceder a información geoespacial que puede utilizarse en áreas como la predicción del tiempo, la vigilancia del cambio climático, el seguimiento de eventos extremos, el monitoreo ambiental, la gestión del territorio y la producción agropecuaria.

Además de los datos atmosféricos, incorpora información vinculada con la productividad del suelo y del mar. Las imágenes también pueden servir para estudiar fenómenos ambientales, como la dispersión de material particulado procedente de quemas en la Amazonía y de incendios registrados en América Latina.

“Los productos que nosotros tratamos de generar son productos que le sirven al público en general, y también hay otros productos que tienen un grado de especificidad que, si un investigador quiere tomarlos, los puede tomar y hacer su propio análisis”, explicó Aubet.

Visualizador de Datos Espaciales de la UTEC. Foto cedida a El País.

El equipo del Grupo de Investigaciones Espaciales de UTEC estuvo a cargo del diseño, la programación y la configuración del visualizador. La universidad comenzó a trabajar en la plataforma a finales de 2025 y desarrolló un flujo de procesamiento que permite organizar la información y ponerla a disposición de los usuarios.

La herramienta complementa otros sistemas de distribución de información satelital disponibles en Uruguay, como GEONETCast, al incorporar datos que se reciben y procesan directamente en el país.

Una oportunidad para formar especialistas

Además de sus aplicaciones científicas y ambientales, Aubet destacó el valor educativo del sistema. La posibilidad de observar todo el proceso, desde la recepción de la señal hasta la generación de una imagen y sus productos derivados, permite acercar las ciencias espaciales a estudiantes y personas interesadas en estas tecnologías.

“Acá nosotros lo que tenemos es el flujo de trabajo completo: desde una antena tomás la señal, procesás la señal, generás una imagen y, a partir de esa imagen, generás productos. Eso es bien tangible”, afirmó.

La investigadora contó que el equipo también recibe visitas de escolares para mostrarles cómo funciona el sistema. Según relató, durante una de esas actividades los niños pudieron conocer el equipamiento, observar el movimiento de la antena y comprender cómo una señal satelital se transforma en una imagen.

Para Aubet, esa experiencia permite acercar una tecnología que muchas veces se conoce únicamente a través de sus resultados, como las imágenes que aparecen en los pronósticos meteorológicos o las utilizadas en aplicaciones de mapas.

La formación de nuevos especialistas, sostuvo, también puede contribuir al desarrollo de otras áreas tecnológicas del país. “En la medida que nosotros vayamos formando gente que está interesada en trabajar en estos temas, para Uruguay es algo súper valioso”, expresó.

En ese sentido, señaló que las capacidades desarrolladas podrían abrir oportunidades en telecomunicaciones y en otras áreas vinculadas con el trabajo satelital, tanto a partir de este sistema como de otras antenas que existen en Uruguay.

Fachada del Instituto Tecnológico Regional Suroeste de la UTEC. Foto: Sitio web de UTEC/Juan Manuel Ramos.

De una donación a la generación de productos propios

La investigadora destacó que el desafío no se limita a disponer de la tecnología, sino que implica desarrollar las capacidades necesarias para aprovecharla y generar información útil desde Uruguay.

“Lo importante para nosotros es generar el producto que tiene que salir de ese sistema que se donó. La donación se hizo, Uruguay la aceptó, Uruguay puso en funcionamiento ese equipo y ahora Uruguay está generando productos”, resumió.

A su vez, adelantó que el equipo trabaja para incorporar información de otros satélites, con el objetivo de ampliar las posibilidades de la plataforma.

La gestión del sistema satelital está a cargo de un grupo de coordinación creado por resolución presidencial, integrado por técnicos del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Ambiente, la Fuerza Aérea Uruguaya, UTEC y la Infraestructura de Datos Espaciales.

Para Aubet, otro de los objetivos es que la herramienta trascienda el ámbito especializado y llegue a más usuarios. “Está bueno que llegue a la gente, porque al fin y al cabo es el usuario el que tiene que entrar ahí, mirar”, concluyó.