Carlos Batthyány asumió como rector de la UTEC: "No venimos a reinventar la rueda, sino a consolidar lo hecho"

Este miércoles se desarrolló en Minas (Lavalleja) el acto de asunción del científico Carlos Batthyány como rector de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), luego de que ya asumiera formalmente el pasado 24 de setiembre. Su nombre fue propuesto por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a mediados de julio, tras la renuncia de Valeria Larnaudie al cargo.

“Es un orgullo como uruguayo poder ver lo que se ha logrado construir en 13 años (…). Lo que han montado a lo largo y ancho del territorio es fantástico”, destacó el exdirector del Institut Pasteur de Montevideo.

“El primer desafío que me toca por delante, y como equipo, es tratar de mantener. No venimos a refundar nada, a reinventar la rueda. Lo primero es consolidar lo que ya está hecho, felicitando, agradeciendo, y recordando todos los esfuerzos personales para lograr llegar adonde estamos”, acotó.

El rector dijo que “sueña” con ver un sistema de educación pública “más robusto”, pero sobre todo que la UTEC, UTU y la Universidad de la República (Udelar) sean instrumentos de “cambio real” y de “movilidad social”, para lograr disminuir “drásticamente” la deserción estudiantil.

Batthyány llamó a “no condenar” a los jóvenes uruguayos que por “falta de oportunidades” en los lugares y familias donde nacieron, y llamó a intentar quebrar las tendencias para acceder a “empleos y formación de calidad”.

El rector de UTEC es doctor en Bioquímica por la Facultad de Ciencias (Udelar) e investigador posdoctoral del Departamento de Farmacología y Biología Química de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).

La UTEC cuenta con 4.346 estudiantes, en 265 localidades de todo el país —repartidas en 13 departamentos. Allí se cursan 33 carreras y posgrados. El 83% de los estudiantes conforman la primera generación universitaria de su familia. El 72% de los docentes (391) residen en el interior.

La institución, creada en 2012 durante el gobierno de José Mujica, cuenta con carreras únicas en el país como Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial (IA), Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible, Ingeniería en Logística o Ingeniería en Mecatrónica (mecánica, electrónica e informática), entre otras.

UTEC además está conectada con varias universidades del mundo, con propuestas realizadas junto al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés, de Estados Unidos), el Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad Nacional de Rafaela (Argentina) y la Universidad Federal de Río Grande (Brasil), entre otras instituciones.