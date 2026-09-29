Mahía presenta por el interior proyecto de Universidad de la Educación, pese a que este no avanza en el Senado

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, encabeza por estas horas varias presentaciones en el interior del país del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para crear la Universidad de la Educación (UNED), una de las “prioridades” del Frente Amplio en sus bases programáticas, que sigue estancado en el Parlamento.

Mahía mantuvo el jueves pasado en el Teatro Escayola (Tacuarembó) un intercambio con actores políticos y sociales sobre la iniciativa, donde resaltó la importancia de crear la Universidad de la Educación. Este martes la presentación del proyecto de la UNED será en Lavalleja, y el 7 de octubre lo hará en Colonia. El jerarca encabezó ya este tipo de instancias, también, en los departamentos de Artigas, Maldonado, San José y Paysandú.

El ministro dijo en rueda de prensa que para "mejorar" la calidad de la educación pública, una parte de ello pasa por "mejorar la formación" de los docentes, y que estos tengan "carácter universitario", con opciones de estudio en el interior del país. La UNED absorbería el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP, que cuenta con centros en varios puntos del interior.

La iniciativa comenzó a tratarse en abril en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Tras recibir a varias delegaciones, el proyecto no ha cosechado apoyos de la oposición, necesarios para crear un ente autónomo, figura prevista para la UNED. “No ha habido avances”, remarcó una fuente de la comisión a El País. El Frente Amplio requiere cuatro votos más en el Senado, y 18 en Diputados para su aprobación, puesto que necesita una mayoría de dos tercios para aprobarlo. .

La principal resistencia de la oposición contra el proyecto de ley es el cogobierno que el oficialismo pretende instalar en la nueva universidad, con un Consejo Directivo Nacional (CDN) conformado por tres docentes —uno de ellos el rector—, dos estudiantes y dos egresados electos por sus pares.

A comienzos de agosto se resolvió postergar el tratamiento del proyecto, que tampoco fue incluido en el debate de la Rendición de Cuentas. El próximo lunes se retomará su análisis en la Comisión de Educación y Cultura. Desde el Frente Amplio insisten en lograr un “amplio acuerdo” en relación a la UNED, mientras que desde la oposición se espera que el oficialismo proponga un cambio de gobernanza.

En su comparecencia del MEC en la Comisión de Hacienda por la Rendición de Cuentas, Mahía reiteró que existe la “disposición de llegar a acuerdos con los distintos actores del sistema político”, para poder superar el estado actual de la formación docente y permitir “ofrecer una formación académica en territorio de rango universitario y un título de igual nivel”.

El ministro señaló que el proyecto de la UNED permitiría superar la “frustración” de continuar con una formación docente “dividida”, con licenciados de la Facultad de Humanidades por un lado y profesores del IPA o Magisterio por el otro, un problema que se arrastra desde hace un siglo en Uruguay. “Eso siempre debió ser una sola cosa”, remarcó en rueda de prensa.