El diagnóstico del nuevo rector de la UTEC sobre la deserción estudiantil y la meta trazada

Carlos Batthyány, médico, científico y docente, asumió el pasado 24 de setiembre como rector de la Universidad Tecnológica del Uruguay ( UTEC ). Al asumir el cargo, el rector dijo que “sueña” con ver un sistema de educación pública “más robusto”, pero sobre todo que la UTEC, UTU y la Universidad de la República (Udelar) sean instrumentos de “cambio real” y de “movilidad social”, para lograr disminuir “drásticamente” la deserción estudiantil.

En diálogo con En Clave País, el rector de la UTEC dijo este viernes que el 70% de los estudiantes de la UTEC proviene de los quintiles uno y dos de ingresos, pertenecientes a familias que viven con uno o dos salarios mínimos. "Si pudiera soñar en nuevos paradigmas, en nuevas utopías, a mí me gustaría poder incidir más en el 70% de los estudiantes de la UTEC que vienen de los quintiles uno y dos", señaló Batthyány. A su vez, remarcó las oportunidades que brinda la institución al señalar que "el 82% de los egresados de UTEC consiguen trabajo inmediatamente se reciben y consiguen trabajo de lo que estudiaron".

Actualmente, las generaciones de ingreso de la universidad se sitúan en torno a los 1.000 alumnos, aunque la institución registra un nivel de abandono cercano al 50%. "Yo creo que la deserción, como en todas las universidades públicas y que están asociadas a las ingenierías y a las tecnologías, es del orden del 50%. Eso es algo que tenemos que trabajar mucho", afirmó el rector. Según explicó, este fenómeno responde a barreras económicas y culturales: "Las familias no le piden que sean universitarios porque no saben lo que es la universidad. Los abuelitos, los padres, los tíos, los primos, nadie conoce la universidad. Incluso no sienten que tienen el derecho a ser universitarios".

Carlos Batthyány, rector de la Universidad Tecnológica del Uruguay Foto: Nicolás Pereyra

Herramientas pedagógicas y el rol de las becas universitarias

Para asegurar la permanencia en las aulas, Batthyány planteó reforzar la vida universitaria, impulsar cursos de nivelación y consolidar el aprendizaje práctico. "Aprender haciendo creo que es la herramienta para retenerlos, que es el gran lema de la UTEC", sostuvo, destacando también la utilidad de las tutorías entre pares. "Que un estudiante de segundo le pueda dar clases a uno de primero y si esas clases son remuneradas, mejor todavía. Eso genera mucho sentimiento de equipo, de pertenencia", explicó.

En cuanto al sostén financiero de los alumnos, la institución apunta a mejorar los apoyos económicos disponibles para evitar que deban abandonar sus carreras para insertarse prematuramente en el mercado laboral. "Hoy el Fondo de Solidaridad está teniendo unas 10.000 becas por año para universitarios de todas las universidades, y la UTEC está teniendo aproximadamente unas 500 becas. A mí me gustaría que fueran más becas, por más tiempo y por más dinero", enfatizó Batthyány.

Carlos Batthyány rector de la Universidad Tecnológica del Uruguay Foto: Nicolás Pereyra

Articulación con la producción y la educación terciaria en Uruguay

La oferta de la universidad abarca más de 20 carreras diseñadas en función de las necesidades productivas de las distintas regiones. "La UTEC se ha ido desarrollando en los distintos territorios en función de la economía de los territorios. Por ejemplo, en Colonia todo lo que se ha desarrollado tiene que ver con la producción lechera", explicó el rector, detallando además el perfil de sedes como Paysandú, Fray Bentos, Rivera y Durazno, e informando sobre la reciente inauguración de un espacio en Las Piedras orientado a la logística inteligente.

Respecto al panorama general de la educación terciaria en Uruguay, Batthyány destacó la coordinación de trabajo junto a la Universidad de la República y la Universidad del Trabajo del Uruguay. "Dejó de haber ese chacrismo donde la Udelar veía mal a la UTEC, la UTEC veía mal a la Udelar y la UTU nos había quedado rezagada", afirmó.

Finalmente, sobre el presupuesto asignado, concluyó: "Hoy tenemos números manejables, números que son razonables. Dejamos de ser ese recién nacido al que la madre le da todo para empezar a ser un adolescente, y tenemos que ser muy creativos y eficientes en el uso de los recursos".

"El gran desafío es que todos estemos realmente alfabetizados"

El rector de la UTEC fue consultado por sus "sueños" en cuanto a cómo puede mejorar la educación a futuro, especialmente en lo relacionado a la tecnología. "Yo no puedo creer que en el siglo XXI Uruguay tengo un 50% de jóvenes, mujeres y hombres -y más mujeres que hombres- que no accedan a estudios universitarios. Me parece inconcebible. Creo que el gran desafío es que todos estemos realmente alfabetizados", señaló.

"Hoy alfabetizados no es saber leer y escribir, que es un primer paso, sino es realmente poder llegar a tener un pensamiento crítico e independiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en todas las áreas del conocimiento", agregó.

Consultado por si tiene como objetivo que ingresen más estudiantes a la UTEC, Batthyány respondió que más que incrementar la matrícula, sí le encantaría dentro de "tres, cuatro o cinco años" empezar a tener "700 jóvenes, mujeres y varones, que egresen": "Viniendo de los quintiles más bajos y que consiguen trabajo porque egresaron de la UTEC, voy a estar muy feliz", sentenció.