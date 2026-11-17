Uno de los bancos más grandes de Europa, el español BBVA prevé cierta estabilidad del dólar en Uruguay en 2027 y una inflación en línea con la meta del Banco Central (BCU). Además, su presidente ejecutivo en el país, Franco Cinquegrana indicó que más allá del caso del banco Ueno en Paraguay (con una crisis que terminó con la salida del presidente de ese país), Uruguay tiene una oportunidad de atraer a altos patrimonios de la región.

Cinquegrana dijo en el programa “Quien es Quien” de Diamante FM que “es como un poco artificial seguir hablando de competitividad únicamente por tipo de cambio”.

“Me parece que sí que puede ser un factor que en algún caso puntual influya”, pero hay muchos otros aspectos a atacar, eh, más allá del tipo de cambio”, añadió.

En ese sentido, se refirió al proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida -que está a estudio del Parlamento- y destacó la necesidad de ir en esa línea.

Franco Cinquegrana, presidente ejcutivo de BBVA Uruguay. Álvaro Portillo.

“Hay cosas que muchas veces nos pasan a las empresas, pensamos que con esto alcanza y te das cuenta que no, y en el camino te das cuenta que hay que mejorar esto otro. Creo que, que lo que sí es importante es tener como una visión de hacia dónde tenemos que ir” y “ahí el diagnóstico es claro, que lo compartimos -independientemente de los partidos políticos- muchos de los jugadores del mercado, creo que el punto está en articularlo y ver cómo lo articulamos bien. Lo que celebro es que estemos caminando hacia ese lado”, afirmó Cinquegrana.

“En términos generales creo que es algo bueno para el país”, añadió.

El presidente ejecutivo del BBVA Uruguay fue consultado sobre la crisis en Paraguay a raíz de la intervención del banco Ueno y la caída del que era presidente de la República, Santiago Peña.

Banco. El caso Ueno entró en una nueva fase de investigaciones; autoridades realizaron allanamientos e incautaron múltiples bienes. Foto: AFP

“Independientemente del caso de Paraguay, me parece que Uruguay y nosotros en particular como BBVA, tenemos una muy buena oportunidad de capturar fondos de clientes que podrían ser de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de donde sea, porque la realidad es que damos un marco jurídico, una seguridad, una institucionalidad, una calidad de empresas, bancos que operamos acá, muy, muy buena”, resaltó Cinquegrana.

Señaló que BBVA Uruguay se planteó “ser el cuarto hub de concentración de clientes de altos patrimonios compitiendo con Miami, con Madrid y con Suiza”.

Por último, Cinquegrana se refirió a las proyecciones del banco para Uruguay en 2027. En cuanto a la inflación, dijo que la estiman en 4,7%, respecto al Producto Interno Bruto (PIB) indicó que prevén un crecimiento de 2% y sobre el dólar, dijo que terminaría 2027 en $ 41,63.