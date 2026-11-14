¿Qué va a pasar con el dólar hacia fin de este año, el próximo y 2028? ¿Qué se espera para la inflación y la economía?

Los analistas mantuvieron las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año, al tiempo que elevaron las estimaciones de inflación para 2026. Por otro lado, prácticamente dejaron sin cambios (respecto al mes anterior) sus previsiones sobre a cuánto va a estar el dólar a fin de este año, de 2027 y de 2028, según la Encuesta de Expectativas Económicas y la Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central ( BCU ) correspondientes a noviembre en las que respondieron economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP y que fue divulgada ayer.

Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), los analistas consultados mantuvieron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento para este año en 1% (mismo guarismo que en octubre y setiembre, estimaban 1,2% en agosto). Las proyecciones van de 0,50% a 1,3%.

La nueva estimación del gobierno incluida en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas es que la economía uruguaya crezca 1,6% este año.

En tanto, para 2027 la expansión proyectada por los analistas en mediana es de 1,68% (en octubre estimaban 1,65% y en setiembre y en agosto preveían 1,7%, es decir estable en los últimos meses). Aquí las respuestas van entre 1,5% y 2,6%.

La estimación del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encabezado por Gabriel Oddone es de un crecimiento del PIB de 2,1% para 2027.



Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Para 2028 los analistas en mediana estiman que el PIB crecerá 1,75% (en octubre y en setiembre proyectaban 1,8% y preveían 1,90% en agosto, es decir estable en los últimos meses). En este caso, el que estimó menos prevé 1,3% de expansión y el que proyectó más prevé 2%.

La proyección del MEF es de una expansión del Producto de 2,4% para ese año.

Elevan estimación de inflación para este año

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, elevaron sus proyecciones de suba de precios para 2026 al estimar 5,07% en mediana (en octubre proyectaban 4,87% y en setiembre y en agosto preveían 4,70%), con respuestas que van de 4,04% como mínimo a 5,40% como máximo. Es decir, la inflación estaría fuera de la meta del Banco Central de 4,5% (aunque dentro del rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).

En tanto, para el año próximo los analistas creen que la inflación cerrará en 4,59% (siempre en mediana), casi el mismo guarismo que estimaban en octubre (4,56%) y en setiembre y agosto (4,55%),. Las respuestas van entre 3,9% y 5,35%.

A su vez, para los siguientes 24 meses (a octubre de 2028), los encuestados prevén en mediana que la suba de precios sea de 4,57%, prácticamente sin cambios respecto a las mediciones anteriores (en octubre proyectaban 4,54%, en setiembre preveían 4,55% y en agosto proyectaban 4,50%). Las proyecciones van de 3,82% a 5,02%.

La medición a 24 meses es de particular importancia para el BCU, ya que es la que toma a la hora de calibrar la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 6%.

Banco Central del Uruguay Foto: Archivo El País

De hecho, en la encuesta, el BCU destacó que “todas las respuestas continúan dentro del rango de referencia para el horizonte de política. El 46% de los analistas se encuentran entre el valor mínimo (3.8%) y el 4.5%".

Por su parte, los operadores financieros prácticamente mantuvieron sus expectativas de inflación para este año, ya que pasaron de 4,90% en mediana en octubre a 4,94% en noviembre (con respuestas entre 4,6% y 5,3%), según la Encuesta de Expectativas de Inflación del Mercado Financiero.

Para 2027 los operadores financieros tampoco prevén que la suba de precios alcance la meta del BCU, con una estimación en mediana de 4,62%, casi igual que el 4,6% que veían en octubre (con respuestas que van de 4,4% a 5,85%).

En tanto, para los siguientes 24 meses los operadores financieros proyectan en mediana una inflación de 4,6%, prácticamente estable respecto al 4,55% de octubre (con respuestas entre 3,82% y 5,56%).

¿A cuánto estará el dólar a fin de año?

Respecto al valor del dólar para fin de este año, bancos, economistas, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP prevén que, en mediana, cerrará 2026 en $ 40,50 (mismo guarismo que en octubre y en setiembre, mientras que en agosto creían que finalizaría en $ $ 40,60). La estimación mínima es que el billete verde cotice a $ 40,10 a fin de año y la máxima es que esté a $ 40,93.

De esa forma, los analistas prevén que la moneda estadounidense quede prácticamente estable de acá a fin de año (ayer se negoció en promedio en $ 40,611 a nivel interbancario).

En tanto, para fines de 2027, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 41,40 (en mediana), cuando hace un mes proyectaban que estuviera a $ 41,30, en setiembre a $ 41,40 y en agosto a $ 41,63. Las respuestas van de $ 40,50 a $ 43.

Para el cierre de 2028, el dólar cotizaría a $ 42,20, según la proyección en mediana de los analistas, mismo valor que en octubre, mientras que en setiembre creían que estaría a $ 42,30 y en agosto a $ 42,53. Las respuestas van desde $ 41 a $ 46 como máximo.

Este mes participaron en las encuestas: AEE, Aldo Lema (Vixion Consultores), AIC Economía, Balanz, BBVA, Bengochea Inversiones, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, BTG Pactual, Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, KPMG, Nobilis, Puente, Pablo Moya, PwC, República AFAP, Sura y Scotiabank.