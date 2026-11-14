El dólar en Uruguay sube por tercera semana consecutiva y marca un nuevo precio máximo en cinco meses

El dólar en Uruguay quedó prácticamente estable ayer (con una mínima suba de 0,05%) y se negoció en promedio en $ 40,611, un nuevo máximo desde el 10 de junio pasado (cuando cotizó en $ 40,674). En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,58 y $ 40,65 para finalizar en $ 40,59. El valor de cierre quedó igual al del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense subió 0,40% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer respecto al del viernes previo). Esta es la tercer alza semanal consecutiva (las semanas previas había aumentado 0,65% y 0,27%). De los cinco días en los que hubo operativa, cotizó al alza en tres (aunque ayer fue mínima) y bajó en los otros dos.

En lo que va de noviembre, el dólar se incrementa 1,05% y durante 2026 aumenta 4,02%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron 257 operaciones por un monto equivalente de US$ 138 millones, mientras que en ayer se negociaron US$ 16 millones en 32 transacciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer bajó 5 centésimos para la compra y subió otros 5 centésimos para la venta, cerrando en $ 39,35 y $ 41,85 respectivamente. En la semana, el billete verde al público aumentó 15 centésimos “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,67% y cerró en 5,6518 reales. En el mes, el dólar en Brasil lleva un alza de 4,25% mientras que en 2026 aumenta 2,72%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,17% y finalizó en 1.547,03 pesos argentinos. En noviembre se incrementa 0,63% y en el año lleva un alza de 6%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer tres unidades y cerró en 72 puntos básicos. Esta suba se dio junto a una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En noviembre, el riesgo país baja cuatro puntos y en 2026 aumenta seis unidades.

República AFAP. Foto: Leonardo Mainé

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,92%, casi en el objetivo del Banco Central (6%).