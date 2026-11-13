Mercados financieros: el dólar en Uruguay sube y alcanza a un valor máximo desde junio pasado

El dólar en Uruguay subió ayer 0,18% respecto al miércoles y se negoció en promedio en $ 40,589, un máximo desde el pasado 10 de junio (cuando cotizó en $ 40,674). El billete verde cotizó en la víspera entre $ 40,55 y $ 40,60 para finalizar en $ 40,59. El valor de cierre se incrementó 0,27% respecto al del miércoles.

Durante noviembre, el dólar aumenta 0,99% mientras que en lo va de 2026 sube 3,97%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 27 operaciones por un monto total de US$ 16 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 10 centésimos y cerró en $ 39,40 para la compra y $ 41,80 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió ayer 0,97% y cerró en 5,6143 reales. En noviembre lleva un alza de 3,56% y en el año aumenta 2,03%.

En Argentina el dólar oficial bajó ayer 0.22% y finalizó en 1.544.43 pesos argentinos. En el mes, sube 0,46%, y en lo que va de 2026 aumenta 5,83%. En tanto, el dólar blue cerró en 1.565 pesos argentinos.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó tres unidades y cerró en 69 puntos básicos. En el mes, el riesgo país baja siete unidades y en 2026 sube tres puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6%, dentro del objetivo fijado por el Banco Central (6%).