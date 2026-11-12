Los frigoríficos y el cierre de la planta de FNC volvieron a golpear la actividad del núcleo industrial

La producción de la industria manufacturera , uno de los sectores clave de la economía uruguaya, aumentó 7,7% en setiembre frente al mismo mes del año anterior, según el Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (Ivfim), mientras que al excluir la refinería de Ancap , el aumento fue de 1,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) este miércoles.

El menor crecimiento interanual se debe al efecto que tuvo para Ancap la rotura de la boya de petróleo de José Ignacio, que llevó a cesar la producción de la refinería de La Teja hasta octubre de 2025.

Para analizar el desempeño que tuvo la industria sin el efecto de las ramas de gran peso, que imprimen volatilidad, se calcula la producción del núcleo industrial, que excluye de la medición la actividad de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata y la fábrica de concentrados de Pepsi en zona franca, además de la refinería de Ancap.

En ese sentido, el índice de volumen físico del núcleo industrial cayó 2,3% en comparación con setiembre del año pasado, según los cálculos del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

El Cinve puntualizó que las industrias de bajo comercio registraron una caída de su producción del 1,1% frente al desempeño de setiembre del año pasado. Las ramas con mayor incidencia en explicar el resultado del mes fueron la vinculada a la Elaboración de productos de panadería y la Elaboración de pastas, fideos. Esas actividades registraron crecimientos interanuales de 16,3% y 25,4%, respectivamente.

Reses en la cadena de producción y cortes de carne. Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País.

“No obstante, al cierre del tercer trimestre la producción de estas industrias creció 6,3% respecto a igual trimestre de 2025”, indicó el Cinve.

Por otro lado, “la agrupación de comercio intra-rama aumentó su producción en 4,7% respecto a setiembre de 2025. Las ramas de mayor incidencia en la producción del agregado fueron la Elaboración de comidas y platos preparados, con un crecimiento de 21% y la Fabricación de pasta de celulosa, papel y cartón, cuya producción aumentó 2,5% respecto a setiembre del año anterior. Al excluir las principales ramas de zona franca, el resto de la agrupación registró una caída interanual de su producción de 11,6%”, analizó el Cinve.

Sobre el desempeño de la agrupación de comercio intra-rama, el Cinve señaló que esta registra caídas interanuales mensuales de su producción en el entorno del 13%, durante tres meses consecutivos.

“Al cierre del tercer trimestre la contracción fue de 5,9% En esta contracción influye sustancialmente el deterioro en la producción de la Elaboración de bebidas malteadas y de malta, cuya producción se contrajo de manera drástica por cuarto mes consecutivo con una reducción de 41,7% en la producción del mes de setiembre”, indicó el Cinve.

Protestas por cierre de planta de FNC en Minas. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Esa contracción estuvo explicada por el cierre de la planta industrial de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), instalada en la ciudad de Minas, que sucedió en agosto de este año. Sobre esto, el Cinve dijo que es esperable que el cierre de FNC “continúe afectando negativamente al desempeño de esta agrupación en los próximos meses medido a través de la variación interanual”.

Por otro lado, el sector industrial exportador registró en setiembre una caída interanual de su producción de 7,4%, la segunda consecutiva, según el Cinve. El centro señaló que el resultado estuvo fuertemente incidido por la menor actividad de la rama de matanza de ganado y otros animales (excepto aves), conservación y preparación de sus carnes, cuya producción cayó 18,1% y tuvo una incidencia negativa de 5,9 puntos porcentuales en el desempeño de la agrupación.

Esta rama acumuló nueve meses consecutivos de caídas interanuales. Sin embargo, al considerar el tercer trimestre en su conjunto, la agrupación industrial exportadora registró un crecimiento de 2,7% frente a igual período de 2025, lo que representó una mejora respecto a los dos trimestres anteriores, según calculó el Cinve.

Por último, el informe indicó que las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones aumentaron su producción 5,7% en setiembre frente al mismo mes de 2025, según el Cinve. “La mayor incidencia correspondió a Reparación de maquinaria, que aumentó su producción 52,8%, y a la rama Fabricación de productos de plástico con un aumento de 14,3%. Estos resultados se resumen en un moderado crecimiento trimestral de 1,1%”, indicó.

“La variación mensual desestacionalizada de la producción de las agrupaciones en setiembre, de acuerdo a las estimaciones de Cinve, fue negativa tanto para el agregado de la industria con y sin refinería (-0,2% y 0,7%, respectivamente) como para el núcleo industrial (-0,7%). Las tasas de crecimiento del componente tendencia-ciclo indican estancamiento”, concluyó.