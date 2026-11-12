¿Es obligatorio votar en las elecciones de BPS? Fecha y multas previstas

Cerca de 2,2 millones de personas se encuentran habilitadas para votar en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) el domingo 22 de noviembre de 2026.

Se trata de unas elecciones obligatorias enfocadas en elegir los tres representantes que formarán parte del directorio del organismo estatal en representación de los órdenes de los trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y las empresas contribuyentes.

Jimena Prado, presidenta del BPS, señaló: “Deberíamos tratar de que la gente supiera qué es lo que está votando”. En una entrevista realizada a la jerarca en el programa Arriba Gente en el Canal 10, la jerarca explicó que desde el organismo se debería realizar un esfuerzo mayor para que la población pueda entender la importancia de la elección.

Por otro lado, defendió la obligatoriedad de las elecciones argumentando que exige a los candidatos que sus propuestas abarquen a un público masivo, realmente representativo, y no hablen únicamente a "un nicho".

Urna durante las elecciones BPS. Foto: Archivo El País.

Quiénes no están obligados a votar en las elecciones del BPS y cómo justificar en caso de ausencia

La Corte Electoral ya estableció el padrón de usuarios habilitados para votar , además de las listas y los candidatos involucrados en la elección .

La normativa establece que existen dos categorías de personas que estarán exoneradas de la obligación de votar durante el acto eleccionario. Se trata de las personas mayores de 75 años y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad. Esta medida no se aplica a los mandatarios o apoderados designados para representar a las empresas en la elección.

Por otro lado, los usuarios que se encuentren habilitados y no concurran a votar durante la jornada del 22 de noviembre deberán tramitar sus justificaciones ante la Corte Electoral únicamente por las siguientes razones:



Razones de fuerza mayor.

Enfermedad, invalidez o imposibilidad física comprobada.

Encontrarse fuera del país durante la jornada electoral.

Estar domiciliado en un departamento distinto a aquel donde corresponde votar, un motivo que no resulta válido para los mandatarios empresariales.

El trámite se deberá realizar luego de transcurrida la elección, con plazo hasta el 21 de enero de 2027, mediante un formulario digital en el sitio web de la Corte Electoral.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Cuánto sale la multa por no votar en las elecciones del BPS

Los usuarios habilitados que no concurran a votar y tampoco justifiquen su ausencia deberán abonar multas económicas con montos variantes dependiendo de la categoría representada.

En el caso de las personas físicas, la multa es de una unidad reajustable (UR), monto equivalente a $ 1.923 a la fecha. Por otro lado, las multas para las empresas contribuyentes podrán ser de 6, 12 y 20 UR dependiendo de la cantidad de trabajadores dependientes.

La jerarca del organismo hizo hincapié en que las multas y el certificado de voto funcionan de la misma manera que en las elecciones nacionales. En caso de no pagar la multa, “habrá un certificado que no se pueda presentar para realizar determinados trámites”, explicó Prado.