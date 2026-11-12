Mercado cambiario: cotización del dólar en Uruguay, rendimiento mensual y evolución en la región

En la jornada de ayer, el dólar se mantuvo estable y se negoció en promedio en $ 40,517. La divisa norteamericana cotizó entre $ 40,48 y $ 40,55 y finalmente cerró en el menor valor, apartándose en un -0,12% del cierre anterior.

Durante noviembre, el dólar sube 0,82% y en 2026 la moneda viene subiendo 3,78%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se hicieron 61 operaciones por un valor total de US$ 30,30 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, la moneda bajó cinco centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 39,30 la compra y $ 41,70 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,42% y cerró en 5,5606 reales. En noviembre, sube 2,57% y en lo que va de 2026, el dólar en Brasil sube 1,06%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial subió 0,16% y cotizó en 1.547,91 pesos argentinos. En noviembre, sube 0,69% y en el año viene subiendo 6,06%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró en 72 puntos básicos, una unidad más (1,4%) que el cierre anterior. Esta suba se dio junto a una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y estable en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre, el UBI baja cuatro unidades (-5,3%), mientras que en 2026 viene subiendo seis puntos básicos (9,1%).

La última cotización de la tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue de 5,91%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (6,0%).