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    El País Negocios Noticias

    Mercado cambiario: cotización del dólar en Uruguay, rendimiento mensual y evolución en la región

    El dólar se mantuvo estable en Uruguay, aunque cerró la jornada a la baja. Mientras tanto, el riesgo país registró un leve aumento y se ubicó en 72 puntos básicos.

    El País
    El País
    12/11/2026, 03:05
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    Foto: Pxhere.

    En la jornada de ayer, el dólar se mantuvo estable y se negoció en promedio en $ 40,517. La divisa norteamericana cotizó entre $ 40,48 y $ 40,55 y finalmente cerró en el menor valor, apartándose en un -0,12% del cierre anterior.
    Durante noviembre, el dólar sube 0,82% y en 2026 la moneda viene subiendo 3,78%.

    A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se hicieron 61 operaciones por un valor total de US$ 30,30 millones.

    El dólar en Uruguay sintió el "efecto Brasil" y empezó la semana al alza luego de tres jornadas "planchado"

    Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, la moneda bajó cinco centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 39,30 la compra y $ 41,70 la venta.

    En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,42% y cerró en 5,5606 reales. En noviembre, sube 2,57% y en lo que va de 2026, el dólar en Brasil sube 1,06%.

    Dolar americano y Peso uruguayo
    pesos uruguayos y dolares americanos
    Estefania Leal

    En Argentina, el dólar oficial subió 0,16% y cotizó en 1.547,91 pesos argentinos. En noviembre, sube 0,69% y en el año viene subiendo 6,06%.

    El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró en 72 puntos básicos, una unidad más (1,4%) que el cierre anterior. Esta suba se dio junto a una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y estable en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre, el UBI baja cuatro unidades (-5,3%), mientras que en 2026 viene subiendo seis puntos básicos (9,1%).

    La última cotización de la tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue de 5,91%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (6,0%).

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