Luego de la intimación realizada por Colonia Express a la Administración Nacional de Puertos (ANP), la empresa aplazó la iniciación de acciones judiciales ya que según informaron fuentes de la firma a El País, desde el área de operaciones comunicaron que realizarían la prueba de atraque en el muelle Maciel el jueves. Sin embargo, desde la ANP señalaron que no hay fecha confirmada aún.

La empresa había intimado el pasado viernes a la ANP, quien debía confirmar en las siguientes 48 horas hábiles la operación de la ruta Montevideo-Buenos Aires. Según explicaron fuentes de la misma, este lunes decidieron suspender la iniciación de acciones legales por dos días hasta realizar la prueba técnica para la circulación de pasajeros, aunque agregaron que no descartan continuar con las acciones legales si no se aprueba la operativa.

Como alternativa al uso del único pontón –plataforma que permite desembarcar vehículos– ubicado en el muelle Maciel y que es propiedad de Buquebus, Colonia Express propuso a la ANP la creación de una rampa para vehículos.

Según indicaron fuentes de la empresa a El País, la ANP aprobó la construcción de forma oral aunque no en los papeles y ante demoras, Colonia Express decidió operar solo con pasajeros. Para aprobar esta operativa, la empresa debe realizar una prueba técnica que según fuentes de la misma, ya se realizó aunque la ANP solicitó realizarla nuevamente.

La ANP aplazó la realización de la prueba “sin fecha, sin plazo y sin invocar motivo técnico alguno”, según señala la denuncia a la que accedió El País y agrega: “Lo que el Ministerio autorizó, la ANP lo vacía de contenido por vía de la inacción”.

Colonia Express solicitó el pasado 9 de noviembre comenzar las operaciones comerciales el jueves 12 pero al no recibir respuesta, el 10 de noviembre propuso concretar la prueba técnica ayer. La ANP había señalado que el directorio “acordó que oportunamente se le comunicará a la firma la fecha y hora para realizar la escala técnica de prueba del buque”.

Por otra parte, la empresa también presentó una denuncia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por el bloqueo de la línea del buque Montevideo Express y solicitó una audiencia de carácter urgente con la titular de la cartera, Lucía Etcheverry, para discutir asuntos vinculados a la actividad y operativa de Colonia Express.

Según señalaron desde la empresa a El País, no tuvieron respuesta por parte de la cartera luego de la aprobación para la operación de la ruta en julio de este año. El País se comunicó con Etcheverry para consultarle sobre este tema, pero no respondió.

Proceso de una nueva prueba

El resultado de la prueba técnica para aprobar la operación de la línea entre ambas capitales está sujeto a la decisión del directorio de la ANP. Fuentes de la empresa señalaron que no están en conocimiento sobre el proceso posterior a la realización de la prueba. El examen se realizará en el muelle Maciel bajo las mismas condiciones en las que tiene previsto operar el buque en su eventual aprobación.

Según señalaron fuentes de la ANP, el jueves se realizará una reunión del directorio como se celebra habitualmente, aunque explicaron que luego de realizar la prueba, el análisis del resultado pasará por distintas áreas de la ANP como infraestructura, jurídica y comercial, para luego pasar al directorio.

Por otra parte, ante el aplazamiento de la prueba técnica y la puesta en funcionamiento de la ruta, fuentes de la ANP habían indicado a El País que el organismo se encuentra analizando detalles de algunos aspectos para garantizar la operativa en el puerto de Montevideo.

Entre ellos, destacaron las condiciones de la manga –medida del ancho del barco para saber si cabe en los sitios de atraque– y agregaron que el deterioro de la infraestructura del muelle Maciel no garantiza las operaciones aún. “La ANP se toma los tiempos que aseguren las garantías que necesitamos”, indicaron las fuentes y agregaron que si bien la empresa puede operar con pasajeros, las condiciones del muelle público no garantizan una correcta operativa.

Actualmente existe una licitación en proceso para la reconstrucción del muelle, sobre la que aún se están definiendo los pliegos correspondientes. En marzo de este año, la ANP declaró de interés una iniciativa privada de US$ 66 millones –y que podrá alcanzar los US$ 100 millones– presentada por la propia Buquebus para reconstruir el muelle Maciel y modernizar la histórica terminal de pasajeros.

La respuesta política

La disputa entre Colonia Express y la ANP alcanzó la escena política cuando el senador Pedro Bordaberry cuestionó el accionar de la ANP y el MTOP, y sostuvo que “siempre se favorece en los hechos a la misma empresa”, en alusión a Buquebus.

“La ANP y el MTOP deben tomar de una vez por todas las medidas para evitar las distorsiones que favorecen a unos y perjudican a todos”, escribió el senador en su cuenta de X (antes Twitter).

Pedro Bordaberry, senador colorado. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Bordaberry agregó que “la falta de competencia en el transporte fluvial entre Montevideo y Buenos Aires ha sido una constante desde hace 30 años” y que “el que paga es el ciudadano y los operadores turísticos que ven encarecido el transporte hacia el país”.

Posibles operaciones en otros muelles

La polémica tiene origen en la autorización que recibió Colonia Express a fines de julio por parte del MTOP para explotar la línea fluvial entre las capitales de Uruguay y Argentina con la embarcación de bandera nacional Montevideo Express, que espera en el puerto de Buenos Aires, según informó en su momento el semanario Búsqueda.

Para poder operar la línea, Colonia Express propuso a la ANP la construcción de una rampa para autos al costado del pontón. Si bien está previsto que ambas infraestructuras no tengan contacto con el muelle, fuentes de Colonia Express denunciaron que el pontón de Buquebus sí lo hace, por lo que consideran un acto “ilegal” el hecho de que esté en manos de un privado.

Un barco de Colonia Express partió este domingo en la mañana, mientras cientos esperaban a que llegara otro de Buquebus para cruzar a Buenos Aires Foto: El País

Sin embargo, la ANP sostiene que la infraestructura del Muelle Maciel no está en condiciones de operar debido a su deterioro, que de hecho, por este motivo, presenta períodos de inactividad. Por este motivo, la ANP considera que “está en juego la seguridad humana”.

Fuentes de ANP señalaron que “si (la empresa) quiere operar en otro muelle, lo puede hacer” y aseguraron que “se está trabajando el tema rigurosamente”. En tanto, la empresa defiende que esta opción “es imposible” ya que el muelle Maciel cuenta con la característica de terminal fluvio marítima y cuenta con adaptaciones ante cualquier eventualidad.

De hecho, las posiciones también se encuentran cruzadas en cuanto a la circulación de pasajeros y las adaptaciones de las terminales. Según fuentes de la ANP, todas las terminales admiten pasajeros, mientras que para Colonia Express, la mayoría de las terminales están destinadas a la carga y descarga de mercadería y que para la circulación de pasajeros se necesita una habilitación específica.

Por otra parte, Colonia Express tiene previsto presentar la nueva ruta fluvial que conecta Carmelo con Buenos Aires y comenzará a operar el jueves. Según señalaron fuentes de la empresa, la terminal de Carmelo no requirió la realización de una prueba para su funcionamiento.