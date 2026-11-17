El senador del Partido Nacional Martín Lema acusó este martes al intendente de Montevideo, Mario Bergara, de "no tomar dimensión de la realidad" en la capital luego de que se constatara en los últimos días acumulación de basura en varios puntos de la ciudad. Además, le pidió al jerarca comunal la tercerización del servicio de recolección de basura mediante privados.

En diálogo con El País, el dirigente nacionalista, que también fue candidato a la comuna capitalina en las pasadas elecciones departamentales, indicó que "solo en el 2023 hubo alrededor de medio millón de reclamos por acumulados de basura, cifra similar a la que se registró en los últimos tres meses de este año". Sostuvo que "esta información surge de datos abiertos con los que cuenta la Intendencia de Montevideo (IMM)".

Lema hizo referencia al mapa de recolección de residuos con el que cuenta la IMM. Allí, se puede ver dónde se encuentran los contenedores que no fueron vaciados en seis días o más representados con un punto de color negro.

Últimos levantes de basura de la IMM. En negro, los contenedores que no fueron levantados desde hace 6 días o más. El mapa corresponde al 17 de noviembre del 2026 a las 11:00. Foto: captura.

"Los puntos negros los vemos en cantidad de barrios de Montevideo, donde hace días que no pasa el camión recolector a levantar la basura", puntualizó Lema.

En ese sentido, dijo que está planteando al intendente Bergara la "tercerización" del servicio de recolección de basura "a través de privados" y que "se pague por resultados".

"El privado cobra solamente si cumple con la frecuencia y hay satisfacción en el servicio", explicó, y añadió que se trataría de una tercerización en donde los fondos públicos "se defienden a tal punto que solo se destina dinero cuando se cumple con el servicio". De lo contrario, "el privado no cobra".

Contenedor de basura desbordado. Foto: Leonardo Mainé.

Bergara descarta tercerización

Por su parte, Bergara descartó este martes en una rueda de prensa la implementación de la tercerización del servicio de limpieza. Según explicó, no hay "intención" de avanzar en esa propuesta, aunque aclaró que cuando exista algún tipo de conflicto y las necesidades de los vecinos "tengan que primar", se podrían utilizar servicios de privados "de manera puntual en un marco de emergencias".

Sobre estas declaraciones, Lema manifestó: "Basta de excusas y que [Bergara] resuelva, si no quiere tercerizar, que vaya por otro camino, pasan las administraciones y siempre vemos la excusa permanente y el anuncio incumplido, si tiene otro método, que lo aplique, porque hasta el momento vemos un modus operandi que es el mismo en estas gestiones".

El senador nacionalista señaló que el intendente "no toma dimensión de la situación caótica" en Montevideo.

Martín Lema y Mario Bergara. Fotos: Archivo El País e IMM.

"No está en nuestros planes la tercerización"

Bergara aseguró este martes estar "preocupado" por el tema de los residuos en la capital. Recordó que la basura es el principal tema de preocupación de los ciudadanos montevideanos y dijo no acompañar "esa visión de que la basura está fuera de control".

"Hay una intencionalidad de tremendismo que no se corresponde con la realidad, hay muchas cosas para mejorar, pero nuestra propuesta es seguir trabajando con el plan de Hogares Sustentables que presentamos, que ya ha alcanzado 55.000 familias en Montevideo", indicó.

En referencia a la tercerización, señaló que no es "factible" que sea de manera general y que "no está en nuestros planes".