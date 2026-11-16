El diputado nacionalista José Luis Satdjian reclamará este martes en la sesión de la Cámara de Representantes que el Ministerio de Salud Pública (MSP) realice un monitoreo y control de la situación sanitaria en Montevideo ante la acumulación de residuos en varios puntos de la ciudad.

"La basura en Montevideo es también un problema de salud pública", remarcó Satdjian en declaraciones El País, y apuntó que la Intendencia de Montevideo (IMM), a cargo del frenteamplista Mario Bergara, es “democrática en su ineficiencia”. También valoró que hay presencia de basura en todos los barrios, con contenedores que pasan días sin vaciarse.

El dirigente nacionalista, que fue subsecretario de Salud Pública en la pasada administración, puntualizó que la IMM “trata peor” a los más vulnerables, tomando en cuenta que en los “barrios alejados" de Avenida Italia se reportan los peores índices de recolección y acumulación de basura.

Satdjian dijo que hay “barrios enteros” que llevan seis días o más esperando que se vacíen los contenedores. Hay niños que tienen que “atravesar basurales para ir a la escuela”, y vecinos que ven la basura como parte de su “paisaje diario”, lamentó.

Su correligionario, el senador Martín Lema, publicó este lunes un mapa de Montevideo donde se observan varios puntos con ese nivel de demora de la recolección de basura. “No da para más”, criticó el exintendente a la IMM en su cuenta de X.

El exsubsecretario de Salud Pública añadió que, de acuerdo a datos de la IMM, hubo 557.166 reclamos por basura en el último trimestre móvil, de los cuales unos 205.000 (36.8%) figuran como “no visitados”.

Satdjian marcó que la acumulación de basura en diferentes zonas favorece la presencia de ratas, con riesgo de leptospirosis. Mientras que los restos orgánicos también suelen atraer moscas e insectos, los cuales pueden contaminar superficies y alimentos.

La limpieza urbana no debería ser vista como “un lujo”, sino como “prevención sanitaria”, insistió Satdjian, también presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencial Social de Diputados.