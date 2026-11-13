"Camino a la cubanización": juntan firmas para entregar a Bergara porque "Montevideo está desbordada de basura"

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez Salomón cuestionó la gestión de los residuos en Montevideo y apuntó contra el intendente Mario Bergara por la acumulación de basura en distintos puntos de la ciudad. Según señaló en diálogo con El País, la capital "lleva más de una semana desbordada de residuos" y el jefe comunal "no ha dado explicaciones sobre cómo se resolverá la situación".

“La situación en Montevideo ya es calamitosa. No se sostiene. Hace más de una semana Montevideo está desbordada de basura. El intendente Mario Bergara no aparece, no da la cara. No dice qué va a pasar”, sostuvo. Además, cuestionó que la Intendencia de Montevideo y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) "se atribuyan mutuamente responsabilidades por el problema".

“Los rehenes seguimos siendo los mismos, que somos los contribuyentes que pagamos los impuestos y el servicio brilla por su ausencia”, señaló. En ese sentido, calificó como “paupérrima” la imagen que, a su juicio, ofrece la ciudad a turistas, visitantes y residentes, y advirtió sobre la "presencia de ratas, malos olores y residuos acumulados en las calles".

Diego Rodríguez Salomón, edil del Partido Nacional. Foto cedida a El País.

Petición para juntar firmas

Ante este escenario, Rodríguez Salomón anunció que abrió una petición en la plataforma Peticiones.net para reunir firmas y entregárselas personalmente a Bergara. El objetivo, explicó, "es reclamar una respuesta de la administración departamental frente a la situación de la limpieza urbana".

“Decidí abrir una plataforma en Peticiones.net para juntar firmas y llevárselas en mano al intendente, para que pueda despertar en su despacho y salga, camine, recorra y vea lo que es Montevideo”, expresó.

El edil también cuestionó las prioridades presupuestales de la comuna y rechazó que la falta de recursos pueda utilizarse como argumento para explicar los problemas de limpieza. En particular, mencionó los fondos destinados a TV Ciudad y la recaudación por multas de tránsito.

“No hay excusas de que no hay recursos, se destinan US$ 10 millones a TV Ciudad, que tiene cero puntos de rating, y sin embargo la mugre es parte del paisaje de Montevideo”, afirmó. Asimismo, sostuvo que la intendencia "recauda US$ 100.000 por día por concepto de multas" y cuestionó que, pese a esos ingresos, persista la acumulación de residuos.

Contenedores de basura desbordados en la Aguada: personal de limpieza de un edificio intenta limpiar la zona. Foto: Estefanía Leal

"No vamos a permitir que esto siga pareciendo Cuba"

Rodríguez Salomón vinculó sus críticas con la continuidad del Frente Amplio al frente del gobierno departamental y afirmó que la izquierda lleva 40 años gobernando Montevideo. “Estamos camino a la cubanización. Es un plan que está llevando la izquierda a la perfección, porque cada vez nos parecemos más a La Habana”, manifestó.

“Desde el Partido Nacional no vamos a permitir que esto siga pareciendo Cuba”, agregó.

Por último, el edil insistió en que buscará que el intendente tome medidas y salga a recorrer la ciudad para constatar el estado de la limpieza. “Vamos a hacer que el intendente se despierte de su larga siesta que lleva más de un año en 18 de Julio y Ejido”, concluyó.

Contenedores de basura desbordados en la Aguada: personal de limpieza de un edificio intenta limpiar la zona. Foto: Estefanía Leal

Herou reconoció atraso en limpieza

Por su parte, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IMM), Leonardo Herou, reconoció este martes que desde la comuna capitalina han tenido "algún atraso" en la recolección de basura, luego de que la ciudad amaneciera en los últimos días con cientos de contenedores llenos y desbordados .

"En las últimas horas hemos tenido algún atraso fruto de algunas situaciones, el fin de semana tuvimos menos tripulaciones de lo normal, dijo Herou en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Teledoce).

Relató que esta problemática "tiene que ver con varias situaciones". En ese sentido, subrayó que el pasado domingo deberían haber salido 20 tripulaciones, aunque únicamente salieron dos de ellas.

"Lo que tiene que quedar claro es que no vamos a parar bajo ninguna circunstancia la transformación que hemos encarado en Montevideo", aseveró Herou, que hizo énfasis en que la IMM "está invirtiendo mucho" en equipamiento y ejemplificó con que se invertirán US$ 60 millones en contenedores, camiones y "equipamiento pesado" para la limpieza.