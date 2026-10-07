“Hay barrios detonados": advierten por el estado de las calles en Montevideo y el impacto que tendrán los BRT

El edil del Partido Nacional en Montevideo, Diego Rodríguez Salomón, cuestionó el estado de las calles y los espacios públicos de la capital y reclamó a la Intendencia de Montevideo (IMM) un “shock de infraestructura urgente”, al tiempo que un pedido de informes presentado por el nacionalista busca conocer cuál es la situación de la vialidad, el ornato, el arbolado y los espacios públicos de la ciudad.

“Hay varios barrios de Montevideo detonados. Centro, Pocitos, Cordón, Ciudad Vieja, el este, el oeste”, afirmó Rodríguez en declaraciones a El País. El edil cuestionó la falta de inversión en infraestructura y señaló como algunos de los problemas la "falta de mantenimiento de las calles, la ausencia de pintura en los carriles y el deterioro de las cebras peatonales". También apuntó contra el estado de las plazas de la zona oeste de Montevideo, que, según dijo, “están hechas pelota”.

El País realizó una recorrida por barrios de Montevideo, donde dio cuenta de pozos, calles despintadas, semáforos en mal estado y veredas deterioradas. Las zonas visitadas fueron Pocitos, Punta Carretas, Parque Batlle, Carrasco, Carrasco Norte y La Figurita.

El pedido de informes

Rodríguez presentó el 21 de setiembre un pedido de informes dirigido a la Intendencia de Montevideo para conocer el estado de situación de las calles y del ornato público de la ciudad, documento al que accedió El País. El planteo fue realizado al amparo del artículo 284 de la Constitución y solicita a la comuna información sobre el estado de conservación de las calles, las zonas que presentan mayores necesidades de reparación, mantenimiento, bacheo o reconstrucción y los relevamientos que se realizan para determinar las intervenciones.

El edil también pidió información sobre plazas, parques, canteros, veredas, espacios verdes y mobiliario urbano, además de la periodicidad de las inspecciones y los criterios utilizados para establecer prioridades.

El documento consulta además por la cantidad de reclamos pendientes vinculados al estado de las calles y al mantenimiento del ornato y los espacios públicos, discriminados por municipio, así como por el tiempo promedio de respuesta e intervención. También solicita conocer las obras previstas o en ejecución y el cronograma correspondiente.

Calle en mal estado en Avenida Rivera y Santander, a la altura de Carrasco. Foto: Estefanía Leal/El País.

“Se puede hacer. La idea no es endeudarse con financiamiento externo”, sostuvo Rodríguez, quien considera que la administración departamental cuenta con recursos propios para realizar un “shock de infraestructura urgente”.

El nacionalista afirmó que ya había solicitado información a la comuna sobre el estado del ornato público, pero que todavía no obtuvo respuesta. También cuestionó las intervenciones realizadas en distintos puntos de la ciudad. Según señaló, durante una comisión general el director de Movildad, Germán Benítez, sostuvo que se iban a realizar “parches, no arreglos”.

“Es una ciudad en deterioro, cada vez peor”, sostuvo Rodríguez. A su entender, la situación es “alarmante” si se compara a Montevideo con otras capitales de la región. También cuestionó al intendente Mario Bergara por la "falta de un plan específico para atender el deterioro de la infraestructura".

Según informaron desde la IMM a El País, este pedido de informes fue recibido este miércoles 7 de octubre y la respuesta se remitirá próximamente al curul nacionalista.

Cientos de millones ejecutados durante 2025

El balance presupuestal de la Intendencia de Montevideo muestra que durante 2025 se ejecutaron cientos de millones de pesos en distintos programas y objetos vinculados con el mantenimiento y la mejora de calles, parques, arbolado y otros espacios públicos.

Los gastos, sin embargo, no están concentrados en una única partida presupuestal, por lo que no existe una cifra única que permita identificar cuánto destinó la IMM exclusivamente a infraestructura urbana. Para reconstruir esos montos es necesario considerar diferentes programas y objetos de gasto.

En materia de vialidad, los principales programas centrales directamente vinculados con el mantenimiento de las calles registraron una ejecución de aproximadamente $ 98,7 millones durante 2025. El principal componente fue el programa de Mantenimiento del Patrimonio Vial, con unos $ 57,5 millones, mientras que el programa de Rehabilitación y Obra Nueva de Construcción Vial alcanzó aproximadamente $ 39,6 millones. A esto se sumaron unos $ 614.000 correspondientes a estudios y proyectos viales y partidas menores vinculadas a la Dirección de Vialidad y Construcciones Viales.

Calles con pozos en la zona de Parque Batlle, cerca del Estadio Centenario. Foto: Estefanía Leal/El País.

El balance también permite observar los recursos ejecutados directamente por los ocho municipios de Montevideo. Bajo el objeto presupuestal “Vías de comunicación”, que comprende obras vinculadas a la infraestructura vial pero no exclusivamente al asfaltado, los gobiernos municipales ejecutaron en conjunto aproximadamente $ 332,5 millones durante 2025.

El Municipio G fue el que registró la mayor ejecución en esa categoría, con unos $ 89,1 millones, seguido por el Municipio C, con $ 85,7 millones. Luego aparecen el F, con $ 44,1 millones; el E, con $ 41,2 millones; el D, con $ 29,4 millones; el A, con $ 28,7 millones; el CH, con $ 19,1 millones, y el B, con $ 10,7 millones.

Áreas verdes y obras en los municipios

Los municipios también registraron gastos vinculados al mantenimiento de áreas verdes. Bajo el objeto “Plan de obra forestal y riego”, la ejecución conjunta alcanzó unos $ 123,7 millones. El Municipio C concentró unos $ 35 millones, seguido por el B, con $ 29,4 millones, y el G, con $ 27,1 millones.

Además, los ocho municipios ejecutaron aproximadamente $ 145,3 millones bajo la categoría “Otras construcciones de dominio público”, que incluye diferentes obras de infraestructura en espacios públicos.

Si se toman conjuntamente las categorías “Vías de comunicación”, “Plan de obra forestal y riego” y “Otras construcciones de dominio público”, la ejecución municipal alcanzó aproximadamente $ 646 millones durante 2025.

Pozos en Avenida Rivera entre Santander y Nariño. Foto: Estefanía Leal/El País.

El Municipio G aparece con unos $ 152,7 millones, seguido por el C, con $ 134,7 millones; el E, con $ 84,8 millones; el D, con $ 69,3 millones; el F, con $ 60,7 millones; el B, con $ 57,4 millones; el CH, con $ 49,6 millones, y el A, con $ 36,9 millones.

La cifra, sin embargo, no representa exclusivamente dinero destinado a asfaltado, plazas o parques. Se trata de categorías presupuestales amplias que incluyen diferentes tipos de obras y servicios, por lo que el balance no permite afirmar que los $ 646 millones hayan sido destinados en su totalidad al mantenimiento del espacio público.

En el nivel central de la Intendencia también aparecen partidas específicas para parques y arbolado. El programa de mantenimiento de parques tuvo una ejecución de aproximadamente $ 71,6 millones durante 2025, mientras que el programa de arbolado registró una ejecución cercana a los $ 19,8 millones.

En cambio, los centros gestores denominados “Proyectos Plazas” y “Proyectos Parques” prácticamente no muestran ejecución en el ejercicio, con apenas $ 1 registrado en cada uno. Esto no implica que durante 2025 no se hayan realizado obras o mejoras en plazas y parques, sino que esos gastos pueden haber sido imputados a otros programas, municipios o centros gestores.

Calle con pozos y despintada en Avenida Italia y Mariscala. Foto: Estefanía Leal/El País.

El Plan ABC-Caminería y otros gastos

Otro programa que concentra recursos importantes es el Plan ABC-Caminería, que tuvo una ejecución de aproximadamente $ 199,3 millones durante 2025. Esa cifra tampoco puede ser considerada íntegramente como gasto en calles, dado que el programa incluye partidas para vías de comunicación, otras construcciones de dominio público, obras de otro tipo, transferencias y diferentes servicios.

Dentro de ese programa, en particular, se registraron unos $ 15,1 millones en “Vías de comunicación” y $ 54,6 millones en “Otras construcciones de dominio público”.

Vereda en reparación en José Ellauri y Francisco García Cortinas en Punta Carretas. Foto: Estefanía Leal/El País.

El balance muestra además gastos de mantenimiento y limpieza que no pueden atribuirse exclusivamente a parques o plazas. En el Departamento de Desarrollo Urbano, por ejemplo, los objetos correspondientes a “mantenimiento de limpieza, aseo y fumigación” y “otros servicios de mantenimiento, reparaciones menores y limpieza” tuvieron una ejecución conjunta de alrededor de $ 331,1 millones.

Se trata, sin embargo, de partidas generales del departamento y no exclusivamente de espacios verdes.

Calles despintadas en Punta Carretas. Foto: Estefanía Leal/El País.

De esta forma, el balance permite identificar al menos $ 98,7 millones ejecutados en los principales programas centrales de vialidad, $ 71,6 millones en mantenimiento de parques y unos $ 19,8 millones en arbolado, además de aproximadamente $ 646 millones ejecutados por los ocho municipios en categorías relacionadas con vías de comunicación, infraestructura verde y otras obras de dominio público.

Los montos no pueden sumarse como si representaran una única cifra de inversión en espacios públicos, debido a que algunas categorías tienen destinos más amplios y pueden existir superposiciones. Sí permiten observar que durante 2025 la Intendencia y los municipios movilizaron cientos de millones de pesos en obras y servicios vinculados con calles, infraestructura urbana, áreas verdes y mantenimiento del espacio público.

Pozos en barrio La Figurita. Cruce de Yaguarí y Lorenzo Fernández. Foto: Estefanía Leal/El País.

La advertencia de la alcaldesa del Municipio E por el BRT

La discusión sobre el estado de las calles también aparece vinculada a las obras de la reforma del transporte, la incorporación de ómnibus BRT y el impacto que tendrá el proyecto sobre la circulación en distintos puntos de Montevideo.

Mercedes Ruiz, alcaldesa del Municipio E, dijo a El País que mantuvo una reunión con funcionarios de vialidad de la intendencia en Camino Carrasco y advirtió que esa zona será una de las que deberá soportar mayor circulación durante las obras.

“Cuando empiecen con el BRT esa es una de las calles que más se van a usar durante las obras y van a tener que hacer alguna inversión”, señaló Ruiz.

La alcaldesa sostuvo que las obras generarán un aumento de la circulación por calles paralelas a las principales arterias intervenidas. “El BRT va a generar que muchas calles estén colapsadas. Avenida Italia va a estar colapsada por tramos y se van a usar las calles paralelas que están totalmente destruidas”, afirmó.

Calles con pozos en las inmediaciones del Parque Batlle, próximo al Estadio Centenario. Foto: Estefanía Leal/El País.

Ruiz señaló además las limitaciones presupuestales de los gobiernos municipales para afrontar obras de esa magnitud. “Los municipios lamentablemente no tenemos plata y no nos corresponde arreglarlas. En todo Montevideo está este problema”, sostuvo.

La alcaldesa mencionó específicamente la zona de Comercio (Avenida Mariscal Francisco Solano López), 8 de Octubre y las calles internas próximas a esa avenida. En el caso del Municipio E, dijo que durante este quinquenio están trabajando en la construcción de rampas y veredas.

Calle con rotura y líneas despintadas en Avenida Italia y Mariscala. Foto: Estefanía Leal/El País.

Según Ruiz, el impacto de las obras no se limitará a la circulación vehicular, sino que también alcanzará a los comercios ubicados en las zonas afectadas. “El BRT va a afectar a los comercios y a las calles que van a tener un uso tres veces mayor”, afirmó.

En ese sentido, planteó que la Intendencia deberá definir cómo se organizará la circulación durante las obras, especialmente en puntos de alta concentración de tránsito como Tres Cruces. “Ni hablar el tránsito y las calles que hay que flechar para que no sea complejo”, señaló.

Calle con pozo en Camino Carrasco y Saldún de Rodríguez. Foto: Estefanía Leal/El País.

Tal como informara El País, si bien restan detalles por definir, la IMM se inclina por hacer cambios en varias paralelas a 8 de Octubre y 18 de Julio y también en una calle de Tres Cruces, donde estará la estación donde se unirán —o separarán, según el sentido— ambas líneas de ómnibus BRT.

En lo que respecta a calles alternativas para el tránsito en 8 de Octubre, está previsto que Juan Jacobo Rousseau cambie el sentido de su flecha: hoy va hacia afuera de la capital y la idea es que sea un camino hacia el Centro. En esa vía se harán algunas obras para mejorar el pavimento, igual que en Joanicó, también paralela a 8 de Octubre y que se mantendrá con destino hacia el Centro. Ambas van a conformar un "par vial" que, según Benítez, servirá como sustitución del tránsito privado que no podrá circular por el troncal. En Urquiza, que también irá hacia el Centro, se prevé "alguna intervención pero en general está en buen estado y no sería algo significativo".

El proyecto de reforma del transporte prevé que en 8 de Octubre el tránsito privado pueda circular únicamente hacia afuera, por tanto en ese sentido no habrá cambios en paralelas y los esfuerzos se concentrarán en lograr vías alternativas en el otro sentido.

Calle con pozos en La Figurita, en el cruce de Lorenzo Fernández y Yaguarí. Foto: Estefanía Leal/El País.