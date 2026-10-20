"Un nuevo capricho de Bergara": edil blanco pide informes a la IMM por nueva ciclovía al oeste de Montevideo

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez Salomón presentó un pedido de informes ante la Intendencia de Montevideo (IMM) para conocer los detalles del proyecto de construcción de una nueva ciclovía hacia el oeste de la capital y la situación actual de las existentes en la avenida 18 de Julio y la rambla.

En declaraciones a El País, el curul cuestionó la iniciativa de la administración del intendente Mario Bergara y sostuvo que "las ciclovías implementadas hasta el momento han perjudicado la movilidad". “Entiendo que es un nuevo capricho de la administración de Mario Bergara, que continúa lo que empezó Carolina Cosse con total fracaso”, afirmó.

El pedido de informes, fechado el 20 de octubre de 2026 y dirigido a la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Sofía Espillar, solicita información sobre el trazado, la extensión y los plazos de ejecución de la nueva infraestructura, así como las obras previstas y los tramos que serán intervenidos.

Rodríguez Salomón también pidió conocer el costo total del proyecto, su distribución por etapas, las empresas y los proveedores que participarán, la modalidad de contratación y los montos que se pagarán por cada concepto. Además, solicitó que se adjunten los estudios técnicos y de movilidad que fundamentan la construcción.

Costos, circulación y afectación a vecinos

Entre las interrogantes planteadas, el edil pidió precisar "cuántos estacionamientos se eliminarán" y "qué modificaciones habrá en la circulación vehicular". También consultó "qué medidas se adoptarán para minimizar las afectaciones a los vecinos y comercios de la zona, qué previsiones se tomarán por los ruidos durante las obras" y "cuál es el estado actual de los trabajos, junto con los plazos estimados para su finalización".

El documento incluye, además, preguntas sobre los mecanismos de evaluación que se prevén una vez inaugurada la ciclovía, con el objetivo de conocer su utilización y los resultados del proyecto.

“Queremos saber qué se va a hacer ahora, qué costo va a tener, qué empresa se le va a adjudicar, cómo se va a trabajar de noche y cómo se hará para no molestar a los vecinos de la zona”, expresó Rodríguez Salomón a El País. También insistió en la necesidad de conocer los estudios técnicos que respaldan la obra.

Ciclovía en la Avenida 18 de Julio. Foto: Estefanía Leal/El País.

El curul cuestionó el funcionamiento y el mantenimiento de las ciclovías existentes. En particular, se refirió a la infraestructura de la rambla, cuya utilización consideró escasa, y aseguró que presenta suciedad y deterioro del pavimento.

“Se gastaron millones de dólares con solo pintar la calle y poner unos ricarditos”, afirmó, en referencia a los elementos de señalización instalados en la avenida. Según su valoración, no se realizaron las tareas de mantenimiento necesarias.

El pedido de informes solicita conocer específicamente el estado de conservación de las ciclovías de 18 de Julio y la rambla, los estudios de utilización realizados desde su inauguración y los resultados obtenidos. También pregunta si se prevén nuevas obras, reformas o modificaciones en esos tramos y, en caso afirmativo, cuáles serán sus costos y plazos.

Ciclovía en la Avenida 18 de Julio. Foto: Estefanía Leal/El País.

Críticas a la gestión de Bergara

Rodríguez Salomón sostuvo que "la nueva ciclovía no responde a las necesidades prioritarias de Montevideo" y cuestionó que se destinen recursos a una infraestructura que, a su juicio, tendrá un uso limitado.

“No amerita una ciclovía para que la usen cinco personas”, manifestó. En la misma línea, calificó el proyecto como “una cortina de humo enorme” y criticó a la izquierda por "cuatro décadas al frente del gobierno departamental".

Por último, Rodríguez Salomón afirmó que insistirá en reclamar inversiones en infraestructura financiadas con recursos propios de la intendencia, en lugar de recurrir al endeudamiento.

“El intendente Bergara no tiene una obra clara”, sostuvo, y agregó que "Montevideo necesita obras que beneficien a la población y a los contribuyentes". En ese sentido, cuestionó la calidad de los servicios departamentales en relación con lo que pagan los ciudadanos.