IMM inicia investigación administrativa por irregularidades en la gestión del Parque Lecocq

La Intendencia de Montevideo (IMM) dispuso en las últimas horas una investigación administrativa por presuntas irregularidades en el Parque Lecocq, un recinto de 120 hectáreas en el oeste del departamento conocido por contar con un zoológico.

Según informó el portal web de la revista Caras y Caretas y confirmó El País con fuentes de la comuna capitalina, la investigación está centrada en la gestión del parque, en el marco de actuaciones "vinculadas a irregularidades".

Aún así, desde la IMM no tienen previsto realizar declaraciones sobre este proceso administrativo, ya que entienden que se deben dar condiciones de confidencialidad y las garantías del proceso. Además, las fuentes subrayaron que el procedimiento es de carácter reservado.

Edificio de la Intendencia de Montevideo (IMM). Foto: Archivo El País.

Inseguridad y reclamos históricos

El lugar se encuentra ubicado en la Avenida Parque Lecocq, (se llega hasta allí a través de la Avenida Luis Batlle Berres, a pocos kilómetros de Santiago Vázquez) y a media hora del centro de Montevideo.

Según consta en la web del Sistema Departamental Zoológico de Montevideo, en el Parque Lecocq viven más de 500 animales de 33 especies distintas, entre mamíferos, aves y reptiles. El recinto, que alcanza las 120 hectáreas, tiene zonas de bosque, praderas y superficies de agua, de acuerdo a información de la IMM.

El parque ha sido varias veces objetivo actos de vandalismo, incluso han ocurrido asaltos y robos, entre ellos el hurto de una caja y la reducción del personal de la guardia de seguridad armada que había contratado, se invirtió en rejas y alarmas, aunque los ilícitos siguieron.

También defensores de los derechos de los animales han realizado “escraches” al parque municipal. En 2015, una protesta terminó con la muerte de un animal.