Montevideo: policías asistieron un "parto inminente" durante la madrugada en el barrio Nuevo Lecocq

Dos efectivos de la Policía de Montevideo asistieron un parto durante la madrugada de este martes en el barrio Nuevo Lecocq, en una casa ubicada entre el Pasaje G y el Pasaje I. La familia de la mujer llamó a la Policía cerca de una y media de la madrugada, luego de que comenzara su trabajo de parto.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda la mujer, de 31 años, ya estaba atravesando en trabajo de parto avanzado acompañada de su pareja. Los policías comprobaron que el nacimiento del bebé era inminente, por lo que procedieron a darle asistencia primaria a la madre y contenerla, guiándola durante las contracciones.

La bebé nació a las 01:40 AM del martes y el parto culminó sin complicaciones aparentes. Los efectivos hicieron maniobras primarias para asegurarse que la recién nacida respiraba correctamente y verificar que la mujer estuviera en buen estado de salud. Además, se solicitó apoyo médico de una emergencia del SAME 105, que efectuaron el traslado preventivo de ambas a un centro asistencial para su control.

Policías asistieron un parto en el barrio Nuevo Lecocq. Foto: Policía de Montevideo.

Robo en Pocitos: una mujer fue arrastrada por un delincuente en moto que le arrebató la cartera en la calle

Una mujer de 54 años fue víctima de un robo en la jornada del lunes en el barrio Pocitos, cuando un delincuente que circulaba en una moto hurtó su cartera y fue arrastrada por varios metros.

En el video del hecho, difundido por el periodista Leonardo Pedrouza (Teledía, Canal 4), se ve cómo a la mujer, que se encontraba en la vereda, le arrebatan su cartera. En ese momento, ella se aferra al bolso y el delincuente inicia la marcha, provocando que sea arrastrada por la calle.

El robo ocurrió en el cruce de Marco Bruto y Luis Lamas y fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar, cuyas imágenes fueron difundidas por el periodista.