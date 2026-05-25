Muerte dudosa de un hombre de 63 años en Tarariras: detuvieron a dos personas como sospechosas

Un hombre de 63 fue hallado sin vida en Tarariras, en el departamento de Colonia, y se investiga como "muerte dudosa". Este lunes la Jefatura de Policía de Colonia informó que dos personas —una mujer de 63 años y un hombre de 36— fueron detenidos en Montevideo y son investigados como sospechosos.

Según información policial, el pasado sábado una persona de un centro asistencial solicitó la presencia policial en una vivienda ubicada en la calle San Luis, en la localidad de Tarariras. Al llegar al lugar, la Policía encontró al hombre sin vida, con una puñalada en el pecho.

Personal de la Policía Científica concurrió a la escena para realizar el relevamiento técnico y las pericias.

Por orden judicial, en la tarde de este domingo fueron detenidos los dos sospechosos en Montevideo. Ambos fueron trasladados a Colonia y se les incautaron sus teléfonos celulares como parte de la investigación. Los detenidos quedaron a disposición judicial.

Triple homicidio en el Cerro

Tres personas fueron asesinadas —dos hombres y una mujer— y otras dos quedaron gravemente heridas tras un ataque a balazos en el Cerro de Montevideo este domingo por la noche, confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.

El ataque ocurrió entre las calles Egipto y Estados Unidos. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo, varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa.

Policias del Grupo de Intervención de la Guardia Republicana Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Al llegar al lugar los funcionarios policiales encontraron a dos hombres muertos por disparos de arma de fuego y otras tres heridas de gravedad, a las que trasladaron al Hospital del Cerro. Más tarde murió una de las tres personas, una mujer de 35 años, quien contaba con antecedentes penales.

Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, en el lugar funciona una boca de venta de drogas que estaba siendo investigada. La principal hipótesis es que se trate de un enfrentamiento entre bandas.

Trabajan en el caso el Departamento de Homicidios y Fiscalía.